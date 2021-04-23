أمريكا تستثني المغرب من توصية عدم السفر إلى معظم بلدان العالم

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تحديثاً جديداً هو الأكبر من نوعه، دعت من خلاله المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى معظم دول العالم بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.

وأضافت الخارجية الأمريكية ما لا يقل عن 116 دولة هذا الأسبوع إلى القائمة الخطيرة من “المستوى الرابع”، وتعني عدم السفر إلى هذه الدول؛ وهي القائمة التي أُدرجت فيها أغلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت الدولة الوحيدة تقريباً المستبعدة من “المستوى الرابع” هي المغرب، الذي جاء ضمن قائمة “إعادة النظر في السفر”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام إنها ستصدر تحذيرات من “المستوى الرابع” بعدم السفر لنحو 80% من بلدان العالم، ودعت المواطنين إلى أن “يعيدوا النظر في السفر إلى الخارج” بسبب مخاطر فيروس كورونا.

ومن بين الدول العربية التي حلت ضمن قائمة عدم السفر (Do Not Travel) نجد كلا من الجزائر، والإمارات، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، ومصر، إضافة إلى معظم دول العالم.

ولم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا استشارياً عالمياً ضد السفر الدولي منذ شهر غشت الماضي، عندما ألغت إدارة ترامب هذا التوجيه.

واستندت واشنطن في هذا التصنيف إلى المعطيات التي توفرها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تحدد القضايا الحالية التي تؤثر على صحة المسافرين. وبسبب هذه المعايير تم إدراج 80 بالمائة من دول العالم ضمن “المستوى الرابع” ويعني “لا تسافر”.

أما 20 في المائة المتبقية من دول العالم، التي جاء ضمنها المغرب، فتنصح الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر قبل التوجه إليها (Reconsider Travel).

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في رسالة إلى وسائل الإعلام، أن هذا التحديث الواسع جاء بسبب التهديد الحالي المرتبط بفيروس كورونا، وأنه لا يكن التنبؤ بالتطورات التي قد تقع، مضيفة: “مازلنا نوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في جميع رحلاتهم إلى الخارج، وتأجيلها إن أمكن”.

يشار إلى أنه رغم تعليق المغرب الرحلات الجوية مع 53 دولة بسبب تداعيات “الموجة الثالثة” من فيروس كورونا وظهور السلالات المتحورة، فإن المملكة لم تعلق الرحلات الجوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بعض الدول القليلة التي تم استثناؤها من قرار الإغلاق الجوي الذي يمتد إلى غاية 21 ماي المقبل.