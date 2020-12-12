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‫تعليقات الزوار

43
  • [email protected]
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    Thanks moncieur the embassadeur, this shows the wisdom of this great country the usa

    12
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  • marwan
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    bay bay Algérie au courbie….

    7
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  • ENSEIGNANT RETRAITE
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    La diplomatie marocaine a gagnee;bientot le polisario sera expulser et la tete qui a ete jadis chaude deviendra gelee …

    8
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  • rachid
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    the best president thanks usa i voted trump

    7
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  • محمد
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    العز و النصر لأمير المؤمنين. عاش الملك.

    17
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  • madiha
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    Chapeau à notre diplomatie marocaine, vive le Sahara marocain vive le Maroc et que DIEU protège notre Roi inchaALLAH

    5
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  • khalil
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااش ملك محمد السادس أمير مؤمنين في المغرب احب من احب و كره من كره عااااااااااااااااااااااااااااااش انظرواللنهضة اقتصادية بص بس هههههههههههههههههههه٠

    6
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  • NORAN
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    to
    8 – ياسين
    that map will be provided in google map too and all geographic books
    so we need this recognition

    2
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  • غيور
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    إرفع رأسك أيها المغربي من اليوم فصاعدا لايوجد أي إبتزاز من الدول اللتي كانت تبتزنا بوحدتنا الترابية حان الوقت لإسترجاع سبتة ومليلية نحن قادمون وبقوة إن شاء الله بفضل الله ثم بفضل ملكنا الغالي ولا ننسى كذلك إسترجاع الصحراء الشرقية

    14
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  • مغربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    وعلى هذا يجب على محرك البحث العملاق google ان يصحح معلوماته وان يصحح خريطة المملكة المغربية الشريفة وإلا يحق لنا مقاضاته حسب القوانين الامريكية والقوانين الدولية

    8
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  • abdellah44
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    هكذا يكون رد الجميل بالجميل
    الشعب المغربي يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية جارة له لا يفصهما إلا المحيط الأطلسي
    شكرا للشعب الأمريكي ولقيادته لهذا الدعم الذي لن ننساه لكم الذي لا يوازيه إلا دعم الرئيس ازنهاور للمك محمد الخامس رحمة الله عليه من أجل استقلال المغرب
    عاشت الصداقة بين الشعبين وتحقيق الازدهار لهما

    6
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  • كريم 3333
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    اتركوا الجيران يتأسفون على انفسهم مرارا وتكرارا المملكة بسطت لهم يد التصالح ونسيان الماضي وبناء المستقبل والتخلي عن الخزعبلات .وهم يظنون ان المغرب لن يتنفس الا بهم . ابقوا هناك وزيدوا في بقائقكم ولن تجنوا من عداء المملكة الا الخراب.اصلا لاتفهمون في السياسة الدولية الى اين تسير. ولاتنسوا ان دول الممناعة كلها سقطت ودخلت في حروب اهلية ربما أتى الدور عليكم . اسرائيل وامريكا نحن معهم وهم معنا. وسنستفيد من تقدمهم والمصلحة قبل كل شيء.

    7
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  • MOROCCAN
    13 دجنبر 2020 الساعة 00:12

    الخطوة القادمة:اي هجوم مسلح من الحدود الجزائرية يعتبر هجوم دولة وليس من مليشيا البولزاريوا وانتم تعرفون الحليف الامريكي والقوات المسلحة الملكية.الان احترام حق الجوار

    6
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  • عبد الله انور
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    thank you Mr ambassadeur of united states of America.

    106
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  • مجيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    تحية الدبلوماسية المغربية . فعلا صفعة قوية للجارة و صنيعتها . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة .

    155
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  • Hamza
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    His Majesty the King Mohamed VI in his wisdom and planning has provided recognition of Israel.
    We have a restoration of rights…

    60
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  • حسن
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    العز و النصر للدبلوماسية المغربية و دعوا المرتزقة و صنيعتهم الجزائر يجرون ذيول الهزيمة المرة …لقد اثبت المغرب انه قوة اقليمية لا يستهان بها

    112
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  • زيد
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    عندما يستيقظ رئيس الجزائر ويسمع اخير اخبار سوف يقول كم لبتنا يا قوم هههه

    174
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  • ايوب
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    منطقة الكويرة غير موجودة على الخريطة!!!!

    -134
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  • canadi maghrabi
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    la patience donne la réussite bravo à notre Roi med 6 .et félicitations à nous les marocain partout dans le monde .
    un jour historique. .

    50
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  • ياسين
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    لطالما كانت هذه هي خريطة المغرب… لا نحتاج الى اي بلد لرسم حدودنا

    73
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  • خبير
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    قل ظهر الحـــــق وزهق الباطــل إن البــاطـــل كان زهوقـــــــا.
    رغـــم ذلك انتم الجزائريون اخواتنا وجنرالاتكم الله يهديهم.

    43
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  • شكرا
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    شكرا لليهود المغاربة في العالم وشكرا لأمريكا وللملك الحكيم والواقعي، والبكاء والعويل لجيران السوء والخونة قطاع الطرق فقد تعبنا من مد أيدينا لهم وعفونا عنهم ولكن الهمجية والغدر تجري في عروقهم.،إذن كل واحد يقلب على راسو.

    97
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  • عبد الله لح
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    شكرا أمريكا….. والخزي والعار للجارة المسعورة وانشا الله الصحراء الشرقية تندوف ووووو وتحيا جمهورية القبائل الديمقراطية الشعبية

    78
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  • مصطفى
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    عين الحسود فيها عود… وأخيرا ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا..

    41
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  • مراقب
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    صافي نهاية البوليساريو داب حتى هداك الحكم الذاتي ما تليناش باغيينو كانت شي جهوية مرحبا بحال الجنوب بحال الشمال بحال الشرق بحال الغرب شكرا لامريكا وتبا لفرنسا واسبانيا الاستعماريتين التي تبتزنا بوحدتنا الترابية

    56
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  • الوطنية
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    انتهى حلم الأعداء المرتزقة ومن يدعمهم مصلحة الوطن اهم من كل المصالح

    40
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  • أمريكيا تصحح التاريخ...
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    الولايات المتحدة الأمريكية تصحح التاريخ وتعطي درسا للعالم اجمع وتعترف بمغربية الصحراء، هكدا ترد الدين الدي كانت تحمله على عاتقها وتعترف بالجميل عندما كان المغرب اول دولة في العالم من اعترف بوجودها واستقلالها سنة 1777 م.

    63
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  • موغرابي
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    إيوا باراكا عليهم من الصدمات نصيحة لعسكر الجزائر ما تخبروش الرئيس منين يرجع من ألمانيا ولا من الاحسن غير وريوها ليه باش حتا إلى تصطدم ايكون باقي فالمانيا

    42
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  • علي نايت عمر
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    أمريكا تصحّح خريطة المغرب…..كما يجب تصحيح عقلية اعداء المغرب الكلاسيكيين….

    45
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  • ALWATAN
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    On ne peut que nous féliciter et être en fête
    On remercie ce grand homme DONALD TRUMP, un Président qui fait ce qu'il dit un Homme de parole. Bien sûr avec la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI , Nous allons ainsi enterré une longue période qui n'a produit que les crises et l'incertitudeLe Maroc va ainsi se jeter a grands pas dans un future prometteur.
    Ajouter a cela la joie que nous partageons avec nos concitoyens Israelo-Marocains suite a la decision de normaliser les relations entre le Maroc et Israel.

    28
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  • الجمهورية المريخية،،،،
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    الولايات المتحدة الأمريكية تعترف اعترافا تاما بمغربية الصحراء اي اعتراف من طنجة إلى الكويرة، ،،أما حكام العسكر الجزائري يعترفون بما يسمى ((( بالجمهورية الوهمية المريخية ""::)))).

    36
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  • Nabs
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    imposer la mise à jour de Google Maps, et les autres cartes des entreprises américaines (dont Waze qui ont leurs bureaux en Israël).
    Pas seulement quand nous les consultons des appareils connectés du Maroc, mais partout du monde, et surtout en Europe

    23
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  • Amine
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    We are one
    الله الوطن الملك
    Algeria sleep now on the fire

    18
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  • صقر المغرب الأقصى
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    الرئيس ترامب قال بأن المملكة المغربية هي أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية 1777
    لا شك أنه عندما قرأ هذه المعلومة التاريخية اطلع على خريطة المغرب التاريخية .

    24
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  • محمد
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    فرحة تاريخية كبيرة لجميع المغاربة . والنصر لملكنا . انه انتصار عضيم

    25
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  • ghanipbox1
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    حقا أمريكا صححت خريطة المغرب و هاد حق كل المغاربة.. لاكن نحن نريد تصحيح عقول المغاربة
    فمن يفعل دالك…

    17
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  • simo
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    ترامب احسن رئيس عرفتو الولايات المتحدة حيت مفيهش نفاق، عجبتيه اقولها لك محملكش اقولها لك. كنا غالطين فيه.

    32
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  • جنرالات الكراسي المتحركة
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    انا لازلت انتظر استدعاء السفير الامريكي بالجزائر العاصمة

    18
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  • ما هو رأي أبواق، ،،،،
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    ماهو رأي أبواق الإعلاميين الجزائريين المشتغلين في قناة الجزيرة القطرية والمعادين لمغربية الصحراء ؟ ؟؟؟؟؟ كفاكم نفاقا للمغرب، فهو أكبر منكم،

    16
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  • مواطن مغربي
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    المغاربة يعرفون جيدا خريطة بلدهم ويعرفون جيدا أرضهم.
    لكن السيد السفير أراد أن يحدد ويوضح لجنرالات الجزائر ومرتزقتهم البوليساريو بالقلم وعلى الخريطة الحدود المغربية وأنه لا وطن والأراضي محررة لبوبال كما يدعون ويحملون بالنهار الجهار.
    المهم الأمر واضح الأن وانتهى الكلام.

    17
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  • البوهالي
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
    ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني

    4
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  • عبد الحق اهريتان
    13 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    The white bouse has correct the american position about the MORROCAN SAHARA, not the map.d

    0
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