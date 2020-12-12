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تعليقات الزوار43
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
Thanks moncieur the embassadeur, this shows the wisdom of this great country the usa
bay bay Algérie au courbie….
La diplomatie marocaine a gagnee;bientot le polisario sera expulser et la tete qui a ete jadis chaude deviendra gelee …
the best president thanks usa i voted trump
العز و النصر لأمير المؤمنين. عاش الملك.
Chapeau à notre diplomatie marocaine, vive le Sahara marocain vive le Maroc et que DIEU protège notre Roi inchaALLAH
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااش ملك محمد السادس أمير مؤمنين في المغرب احب من احب و كره من كره عااااااااااااااااااااااااااااااش انظرواللنهضة اقتصادية بص بس هههههههههههههههههههه٠
to
8 – ياسين
that map will be provided in google map too and all geographic books
so we need this recognition
إرفع رأسك أيها المغربي من اليوم فصاعدا لايوجد أي إبتزاز من الدول اللتي كانت تبتزنا بوحدتنا الترابية حان الوقت لإسترجاع سبتة ومليلية نحن قادمون وبقوة إن شاء الله بفضل الله ثم بفضل ملكنا الغالي ولا ننسى كذلك إسترجاع الصحراء الشرقية
وعلى هذا يجب على محرك البحث العملاق google ان يصحح معلوماته وان يصحح خريطة المملكة المغربية الشريفة وإلا يحق لنا مقاضاته حسب القوانين الامريكية والقوانين الدولية
هكذا يكون رد الجميل بالجميل
الشعب المغربي يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية جارة له لا يفصهما إلا المحيط الأطلسي
شكرا للشعب الأمريكي ولقيادته لهذا الدعم الذي لن ننساه لكم الذي لا يوازيه إلا دعم الرئيس ازنهاور للمك محمد الخامس رحمة الله عليه من أجل استقلال المغرب
عاشت الصداقة بين الشعبين وتحقيق الازدهار لهما
اتركوا الجيران يتأسفون على انفسهم مرارا وتكرارا المملكة بسطت لهم يد التصالح ونسيان الماضي وبناء المستقبل والتخلي عن الخزعبلات .وهم يظنون ان المغرب لن يتنفس الا بهم . ابقوا هناك وزيدوا في بقائقكم ولن تجنوا من عداء المملكة الا الخراب.اصلا لاتفهمون في السياسة الدولية الى اين تسير. ولاتنسوا ان دول الممناعة كلها سقطت ودخلت في حروب اهلية ربما أتى الدور عليكم . اسرائيل وامريكا نحن معهم وهم معنا. وسنستفيد من تقدمهم والمصلحة قبل كل شيء.
الخطوة القادمة:اي هجوم مسلح من الحدود الجزائرية يعتبر هجوم دولة وليس من مليشيا البولزاريوا وانتم تعرفون الحليف الامريكي والقوات المسلحة الملكية.الان احترام حق الجوار
thank you Mr ambassadeur of united states of America.
تحية الدبلوماسية المغربية . فعلا صفعة قوية للجارة و صنيعتها . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة .
His Majesty the King Mohamed VI in his wisdom and planning has provided recognition of Israel.
We have a restoration of rights…
العز و النصر للدبلوماسية المغربية و دعوا المرتزقة و صنيعتهم الجزائر يجرون ذيول الهزيمة المرة …لقد اثبت المغرب انه قوة اقليمية لا يستهان بها
عندما يستيقظ رئيس الجزائر ويسمع اخير اخبار سوف يقول كم لبتنا يا قوم هههه
منطقة الكويرة غير موجودة على الخريطة!!!!
la patience donne la réussite bravo à notre Roi med 6 .et félicitations à nous les marocain partout dans le monde .
un jour historique. .
لطالما كانت هذه هي خريطة المغرب… لا نحتاج الى اي بلد لرسم حدودنا
قل ظهر الحـــــق وزهق الباطــل إن البــاطـــل كان زهوقـــــــا.
رغـــم ذلك انتم الجزائريون اخواتنا وجنرالاتكم الله يهديهم.
شكرا لليهود المغاربة في العالم وشكرا لأمريكا وللملك الحكيم والواقعي، والبكاء والعويل لجيران السوء والخونة قطاع الطرق فقد تعبنا من مد أيدينا لهم وعفونا عنهم ولكن الهمجية والغدر تجري في عروقهم.،إذن كل واحد يقلب على راسو.
شكرا أمريكا….. والخزي والعار للجارة المسعورة وانشا الله الصحراء الشرقية تندوف ووووو وتحيا جمهورية القبائل الديمقراطية الشعبية
عين الحسود فيها عود… وأخيرا ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا..
صافي نهاية البوليساريو داب حتى هداك الحكم الذاتي ما تليناش باغيينو كانت شي جهوية مرحبا بحال الجنوب بحال الشمال بحال الشرق بحال الغرب شكرا لامريكا وتبا لفرنسا واسبانيا الاستعماريتين التي تبتزنا بوحدتنا الترابية
انتهى حلم الأعداء المرتزقة ومن يدعمهم مصلحة الوطن اهم من كل المصالح
الولايات المتحدة الأمريكية تصحح التاريخ وتعطي درسا للعالم اجمع وتعترف بمغربية الصحراء، هكدا ترد الدين الدي كانت تحمله على عاتقها وتعترف بالجميل عندما كان المغرب اول دولة في العالم من اعترف بوجودها واستقلالها سنة 1777 م.
إيوا باراكا عليهم من الصدمات نصيحة لعسكر الجزائر ما تخبروش الرئيس منين يرجع من ألمانيا ولا من الاحسن غير وريوها ليه باش حتا إلى تصطدم ايكون باقي فالمانيا
أمريكا تصحّح خريطة المغرب…..كما يجب تصحيح عقلية اعداء المغرب الكلاسيكيين….
On ne peut que nous féliciter et être en fête
On remercie ce grand homme DONALD TRUMP, un Président qui fait ce qu'il dit un Homme de parole. Bien sûr avec la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohamed VI , Nous allons ainsi enterré une longue période qui n'a produit que les crises et l'incertitudeLe Maroc va ainsi se jeter a grands pas dans un future prometteur.
Ajouter a cela la joie que nous partageons avec nos concitoyens Israelo-Marocains suite a la decision de normaliser les relations entre le Maroc et Israel.
الولايات المتحدة الأمريكية تعترف اعترافا تاما بمغربية الصحراء اي اعتراف من طنجة إلى الكويرة، ،،أما حكام العسكر الجزائري يعترفون بما يسمى ((( بالجمهورية الوهمية المريخية ""::)))).
imposer la mise à jour de Google Maps, et les autres cartes des entreprises américaines (dont Waze qui ont leurs bureaux en Israël).
Pas seulement quand nous les consultons des appareils connectés du Maroc, mais partout du monde, et surtout en Europe
We are one
الله الوطن الملك
Algeria sleep now on the fire
الرئيس ترامب قال بأن المملكة المغربية هي أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية 1777
لا شك أنه عندما قرأ هذه المعلومة التاريخية اطلع على خريطة المغرب التاريخية .
فرحة تاريخية كبيرة لجميع المغاربة . والنصر لملكنا . انه انتصار عضيم
حقا أمريكا صححت خريطة المغرب و هاد حق كل المغاربة.. لاكن نحن نريد تصحيح عقول المغاربة
فمن يفعل دالك…
ترامب احسن رئيس عرفتو الولايات المتحدة حيت مفيهش نفاق، عجبتيه اقولها لك محملكش اقولها لك. كنا غالطين فيه.
انا لازلت انتظر استدعاء السفير الامريكي بالجزائر العاصمة
ماهو رأي أبواق الإعلاميين الجزائريين المشتغلين في قناة الجزيرة القطرية والمعادين لمغربية الصحراء ؟ ؟؟؟؟؟ كفاكم نفاقا للمغرب، فهو أكبر منكم،
المغاربة يعرفون جيدا خريطة بلدهم ويعرفون جيدا أرضهم.
لكن السيد السفير أراد أن يحدد ويوضح لجنرالات الجزائر ومرتزقتهم البوليساريو بالقلم وعلى الخريطة الحدود المغربية وأنه لا وطن والأراضي محررة لبوبال كما يدعون ويحملون بالنهار الجهار.
المهم الأمر واضح الأن وانتهى الكلام.
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوقها تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
The white bouse has correct the american position about the MORROCAN SAHARA, not the map.d