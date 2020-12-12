أمريكا تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضمّ الصحراء

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.

وأعلن السفير ديفيد فيشر أن هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس ترامب الجريء، قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء، قبل أن يوقع الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية للمملكة المغربية.