أمريكا تعتمد خريطة رسمية للمغرب تضمّ الصحراء

اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، خريطة رسمية جديدة للمملكة تضم أقاليم الصحراء المغربية، وجرى ذلك خلال مراسم أقيمت في سفارة واشنطن بالرباط.
وأعلن السفير ديفيد فيشر أن هذه الخريطة هي التجسيد المادي لإعلان الرئيس ترامب الجريء، قبل يومين، الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على الصحراء، قبل أن يوقع الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة الأميركية للمملكة المغربية.
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انها صفعة كبرى لحكام الجزائر ومرتزقتهم البوليزاريو، ،،،فهل تستوعبتم الدرس الأول الامريكي؟؟؟؟ الباقية ستأتي، ،، ، ،،،،،،
دونالد ترامب صدق راجل ونص، اعترافه بسيادة المغرب على صحرائه قرار جريئ سيدرس في المدارس و المعاهد والجامعات من جيل إلى جيل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
في القريب ستلتحق دولا من أروبا لفتح قنصليات بالصحراء العزيزة على قلوبنا.
المغرب بلد أمة سوف يسترجع قوته العالمية وحضوره الوازن على الصعيد العالمي فل ينتظر أعداء وحدتنا الترابية المفاجئة القادمة مصادقة الولايات المتحدة الامريكية على قرار اعتبار جبهة البوليزاريو جماعة إرهابية وسنقضي على هدا السرطان بجرة قلم وبدون ان نشغل مدافعنا
السلام عليكم.يحيى العدل ويحيى الملك ويحيى الشعب من طنجة إلى الكويرة ويحيى جيشنا العظيم اللذي يدافع عن صحرائنا بكل تفان ويحيى ترامب الرجل الشجاع اللذي يقول الحق ولا يخاف لومة لائم وإن أعطى وعد نفذه وأوفى به ولا عزاء للخونة وليذهب جنيرالات السزء وأبنائهم البوليزبال إلى الجحيم أو يصطحوا ريوسهم مع الحيط والصحراء أصبحت صحراء مغربية وملك للمغرب وبقوة القانون وأي قانون.قانون أقوى دولة في العالم.يحيى ترامب مرة أخرى ونتمنى له مسيرة موفقة في حياته
واخيرا أتى الفرج من امريكا وليس من فرنسا ولا إسبانيا الآن المغرب سينافس بشراسة لاسترجاع سبة ومليلية شكرا لترامب وشكرا لايفانكا ترامب على زيارة المغرب ومسقط رأسي سيدي قاسم.
اعتماد خريطة المغرب كاملة من طرف أمريكا يأكد على جدية الموقف الأمريكي من قضية الصحراء المغربية.
الحمد لله الصحراء الان مغربية كما يجب ان تكون ولا عزاء للجيران الاشرار و قطاع طرقهم خسرو الملايير ولم يربحو الا الغم و الجوع و ارتفاع ضغط الدم الله اعلم كم انتحر منهم او كم مات منهم بسكتة قلبية
في إحدى تعليقاتي قلت بأن الرئيس الامريكي ترامب طلع راجل مع المغرب عندما أقر بأن المساعدات الأمريكية للمغرب تشمل الصحراء المغربية، ولم أكن مخطأ فهو أفضل رئيس أمريكي على الإطلاق من وجهة نظري النفعية، أما في الجزائر فهناك حالات صرع هستري مفاجئ أصاب علية القوم والعسكر والإعلام حتى أصبحوا يرددون أن إسرائيل أصبحت تحدهم غربا.
شكرا دونالد ترامب، لقد أثبت للجميع أنك سياسي متميز وأنك صديق يعول عليه.
يتعين على دونالد ترامب أيضًا الموافقة على أن الصحراء الشرقية ملك للمغرب وليس للجزائر.
وبناء قاعدة عسكرية مشتركة في فجيج
على الولايات المتحدة الأمريكية إعتماد خريطة المغرب بصحراءه في جميع ولاياتها ودعم وحدة المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحل وطرد الكيان الوهمي،اما الحكم الذاتي فذاك شأن سيادي مغربي وما يجري من قانون يجري على كافة جهات المملكة وتبعا لاستقرار ووحدة ترابها.
اللهم بارك وجدنا الخير في الغرب واليهود ولم نجده في جرارنا لااعلم كيف يخرج مسؤول جزائري يقول لن نسمح بوصول بإسرائيل على حدودنا نحن بلد مستقل ونطبع حتى مع شمهروش إن كان ضدكم لأنكم وضعتم المغرب كعدو بل تقولو المغرب عدو الجزائر لقد بدءتم وكانكم لم تعلموا ماتقولون المغرب قوي عليكم عسكريا واقتصاديا وله وحلفاء أقوياء بلدكم بدى غير مقبول في العالم لأنه سراق وانقلابيون هم من يتحكمون الجزائر النصر للمغرب والموت للحاسديين والسلام عليكم
الجزائر طلبت من اسرائيل 33مليار لوضعها في خزينتها مقابل التطبيع
ماهذه إلا البداية ومازال الأجمل قادم …
الشكر الخالص للولايات المتحدة الامريكية♥
في انتظار تحرير صحرائنا الشرقية من الاستعمار الكابراني البوخروبي.
God Bless America
يحضرني الآن ما كان يتبجح به بعض المرتزقة بأن لا دولة في العالم تعترف بمغربية الصحراء.
فهاهي الدولة الاولى عالميا و الاولى اعترافا بمغربية الصحراء والتي تعتمد خريطة المغرب كاملة غير منقوصة.
يرى المحللون في الجزائر بأن إسرائيل أصبحت على حدودهم الغربية وكل ما في الأمر أن المملكة المغربية ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل لا أقل ولا أكثر، أما الحديث عن وجود خطر في المنطقة فهذا أمر صحيح بدليل أن الجزائر أنشأت فوق أرضها كيانا وهميا بغرض تمزيق الوحدة الترابية للمغرب الذي عليه أن يبقى مكتوف الأيدي، لا أيها المحللون ما هكذا تورد الإبل، الصحراء مغربية كانت وستظل وٱعتراف أمريكا هو تحصيل حاصل، على العموم الحرب الدبلوماسية أفضل بكثير من المواجهة العسكرية،
السلام عليكم
تعرفون هدا مادا يعني؟
كوكل و خريطتها المعروفة التي تستقي منها جل دول العالم، سوف تحدف دالكم الخط بين شمال المغرب وجنوبه.
مبروك للمغرب و للمغاربة.
و أين الصحراء الشرقية و جزر الكناري لكي تكتمل الفرحة
الولايات المتحد تقول نعم للحكم الذاتي منذ عهد كلينتون طبعتم ببلاش أو دويلات شبه الجزيرة إرتشوا المسؤول مول الحانوت الفلوس فوق كرامتكم إستئناف العلاقات مع إسرائيل كيف إستئناف العلاقات في أي سنة كانت عندنا علاقات ؟؟ هل في حرب أكتوبر 73 مثلا !!! تضللون المغاربة الأحرار وكل التعليقات التي تمجد من الذباب المخزني المغاربة الأحرار من المستحيل أن يفرطوا في أولى القبلتين ومن يفرط ليس مسلما بل خائن و منافق الأب كان يقول أنه عرى عورات اليهود اليوم اليهود عروا عورات إبنه
ضربة موجعة للنظام الجزائري الذي بات في سباته العميق فبعد التحرك المغربي في منطقة الكركرات وطرد المرتزقة الذين تسببوا في فوضى في منطقة مغربية يأتي الدور على السيد الرئيس ترامب لينهي ما يدور في كواليس قصر المرادية الذي يدعم بشدة جبهة الانفصاليين
بهذا يكون السيد ترامب قد فسر الأحلام المزعجة التي اشغلت حياة جنرالات الجزائر ودميتهم المرتزقة بقيادة ابراهيم رخيص والى حلقة قادمة مع تفسير حلم آخر
الله اكبر
اللهم زد وبارك لنا جميعا.
كم أحبك يا وطني الغالي !!!!
على فرنسا ان تخرج من جحر ارشيفها الخريطة الحقيقية للمغرب ولو اضيفت الصحراء المغربية فهي دائما مبثورة من جهة تندوف وغيرها من الصحراء الواسعة التي سلمت للجارة الجزائر ضلما وانتهاكا من طرف المستعمر الفرنسي
Le Maroc doit jouer en premiere division, avec les grands et puissants: USA, Israel, etc. Fini le jeu avec les petit nains les jamlakiyates arabes et le voisin satanique.
Nous avons BEAUCOUP a gagner avec Israel que avec la voisine satanique: 10% des israeline sont marocains des compatriotes prets a aider leur pays d'origine avec technology, armement, finance medicine agriculture etc etc et pourkoi pas le nucleaire?
Sans oublier tout les marocains ont du sang juif qu'ils le veuillent ou pas. Moi musulman ma gran grand mere etait juive.
Rien a esperer de l'autorte palestiniene qui reconnat le polisario
Shaloum!
تبون عندما يستيقظ من الغيبوبة ويسمع أخبار يقول لهم كم لبتنا
ارسلوها هدية اللنضام الجزاءري .العدو الوحيد لبلدنا الحبيب .وايضا عدو بلده.500مليار تبخرت .
إعلان لجزائر إعترافها با صحراء المغربية هو ربح المغرب المغرب سلميا.
فكرة ممتازة للشعب الجزائري الشقيق. إذا كنت تريد أن تكسب بسرعة كل المغرب بصحراءه الغربية وحب الشعب المغربي دون أي خسارة! عليك فقط أن تدرك أن الصحراء الغربية مغربية بالكامل. ودعوا الصحراويين يعودون إلى قبائيلهم ﻷصيلة
صدمة كبيرة في مخيمات البولياريو
و للجزائر .
عاش الشعب المغربي وسيدنا الله انصرو .
دخلت ل google earth ولقيت فعلا لقد دهب دالك الخط اللعين الدي يقسم المغرب واصبح المغرب كاملااااا فمادا انتم فاعلون يا ابواق الجزائر. مبروك علينا هده البداية ومازال مزالل.
اعتراف امريكا بسيادة المغرب على صحرائه هو نهاية حلم كابرانات قصر المرادية الذين اهدروا اموال شعبهم لتفتيت وحدتنا الترابية من الان فصاعدا لن تستطيع اي دولة في العالم وقف هذا الطوفان الجارف الذي ضرب اعداء وحدتنا الترابية او وقف نجاحات و انتصارات الدبلماسية المغربية التي ربحت رهان الصحراء المغربية رغم كيد الكائدين و الحساد لقد كان حدسي صائبا حينما قلت في احدى تعاليقي السابقة بان فخامة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بعد اقالة جون بولتون و زيارة ابنته و صهره للعاصمة الرباط سيكون اول الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة الذي يصطف الى جانب المغرب بكل شجاعة دفاعا عن مصالحه و وحدته الترابية اعترافه التاريخي سيفتح للمملكة المغربية ابواب النصر المؤزر على مصراعيها و سيحفز الدول الاخرى على المضي قدما في حرق اعصاب الاعداء لان امريكا اعظم دولة في العالم و الذين يمنون النفس بالغاء قرار الاعتراف في عهد جو بايدن مخطؤون او غير عارفين بدهاليز و كواليس السياسىة لانهم يحاولون فقط التخفيف من هول الصدمة و الضربة القاتلة التي اصابتهم في مقت الكل سيطاطئ الراس لامريكا و المغرب و اسرائيل بمن فيهم روسيا.
أنا فخور بأنني مغربي أمريكي
الف مبروك لكل المغاربة
يا أخي أنت قلت أن القدس أولى القبلتين وهذا صحيح لكن تذكر قول الله تعالى" لنولينك قبلة ترضاها" والمعنى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن راضيا بالقدس قبلة له لسبب بسيط هو أن القدس بيت اليهود والنصارى وليس لنا نحن المسلمون فيها شيئ فهي أرض أنبياء بني إسرائيل نحن لنا بيت الله اللذي بناه جدنا إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما السلام. فلن نكون أكثر غيرة وتعصبا للقدس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنشري هسبرس لعل البعض يستفيق تقصوا في دينكم و سيرة نبيكم و تدبروا القرآن جزاكم الله خيرا.
الولايات المتحدة الأمريكية تصحح التاريخ وتعطي درسا للعالم اجمع وتعترف بمغربية الصحراء، هكدا ترد الدين الدي كانت تحمله على عاتقها وتعترف بالجميل عندما كان المغرب اول دولة في العالم من اعترف بوجودها واستقلالها سنة 1777 م.
فرنسا لم تسلم الصحراء الشرقية للجزائر لأن هذه الدولة لم يكن لها وجود آنذاك بل اقتطعتها من الامبراطورية الشريفة " L'Empire chérifien" التي كانت تضم أيضا موريطانيا وجزء من شمال شرق مالي، لتضمها لمقاطعتها المسماة "الجزائر"… وقد رسمت الحدود بالمسطرة على شكل خطوط مستقيمة يمكن ملاحظتها على الخرائط الجديدة التي وضعها الغزاة الفرنسيون…
"نحن الامازيغ ليس لنا ارضا في المشرق حتى نتفاوض عليها مع اليهود"
المرحوم احمد الدغرني.
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128)
قوة المغربي تتجلى في مقولة:
"فكر بهدوء واضرب بشدة.”
-من اقوال محمد بن عبد الكريم الخطابي –
عندما كان المغرب يواجه الأمواج في شماله تحرك الشياطين رماله في الصحراء ودائما كان يركز لاسيما على الرمال التي تزحف اما الأمواج مهما كانت قوتها فهي تنكسر بسبب الحكمة المغربية وعندنا اليوم إحساس كبير برجوع الأمواج إلى محيطها كما توقفت الرمال عن زحفها
يعني الواحدة تلوا الاخرى كل شيء في الطريق صبر المغرب اعطى اكله نشكر الولاية المتحدة الامركية على هدا العمل الجبار والان يجب طلب الحقوق كلها من الجارة المسمومة لما اداتنا فيه مند نصف قرن وان لا نتتهاون معها في الكبيرة او الصغيرة لانهم هم اصحاب كل هده المشاكل ضنوا انهم مشاكلهم ستكون معهم بل دارت عليهم بجب عليهم ان ياخدوا عبرة من اسيادهم الدبلوماسين عاش وطني في الاوطان هنيئا لجميع المغاربة الاحرار في الداخل او الخارج الله. الوطن. الملك
حفظك الله يا ملكنا الغالي
حفظك الله يا ملكنا الغالي
نصر يتبعه نصر ، هذا يدل على عدالة قضيتنا ، لا نريد الاعتداء على احد ، ولكن لن نفرط في حقنا ، هذه ارضنا وضممناها بعد ان حان الوقت ، لم نكن غافلين او اننا نسيناها ، ولكن هناك اولويات جعلتنا نرجيء النظر في استعادتها ، ولم نكن نتوقع طمع غيرنا فيها ، وممن ، من اشقاءنا واخواننا الذين كنا نمد لهم يد اامساعدة لبسط يدهم على ارضهم وانتزاعها ممن كان مهيمنا عليها ، والان بعد ان ظهر الحق ، ولم يبق الا بعض اللمسات لانهاء هذه القضية وطي ملفها ، نتساءل عما سيفعله الخصوم بالشردمة التي غرروا بها وجعلوها تتنكر لاهلها وتخرج عن طاعتهم باقناعهم باوهام مغلوطة ، ؟ اين سيرسلونهم بعد ان سدت الابواب في وجوههم ؟ وان كان وطنهم لازال يرحب بهم كلما قرروا العودة ، وعليهم ان يلجوا هذا الباب قبل ان يغلق هو كذلك ، لعل الدولة التي تبنتهم ستحاول التخلص منهم ولكن كيف ؟ وربما سينقلب السحر على الساحر و تسدد فواهات بنادقهم ، لا قدر الله ، نحوهم ، اذ اين سيتوجهون وقد قضوا دهرا هناك ، ومن حقهم الاستيطان فيه ، وقد نشهد لهم على احقيتهم في ذلك ان طلبوا شهادتنا .
تحية للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله وتحية للجالية اليهودية المغربية في اسرائيل و امريكا على دعمهم للوحدة الترابية لبلدهم وتحية وتقدير لفخامة الرئيس ترامب
Ce que je comprend pas
L’Algérie a son pays et il regarde ce qui n’est pour lui
Par fini Maroc restera Maroc
Viva Maroc viva USA
أملي الوحيد هو أن تصل هذه الأحداث التاريخية الى تبون حتى يسهل عليه الله…..و يتشافى
الدور الان على فرنسة ان تعيد للمغرب ما سلبته منه ابان الاستعمار و ضمته للجزاءر لتكتمل وحدتنا الترابية و من اجل دلك يجب على المغرب المطالبة باعادة ترسيم الحدود بينه و بين الجزاءر لان الوضع لم يعد كما كان عليه سابقا .
Je suis très content .vive le Maroc .vive le roi Mohamed 6 ,sans oublier les marocains au pays et les marocains du monde et mes respects pour monsieur Nasser borrita ,un diplomate en or
قد نختلف مع بعض لكن ما يجعلني أفتخر بمغربيتي هو قوة السياسة الخارجية للمملكة..الصحراء ووحدتنا الترابية قبل كل شيء..ترامب دفن حلم الجزائر باستنشاق هواء المحيط الأطلسي..
يعيش دونالد ترامب تحية كبيرة للشعب الأمريكي