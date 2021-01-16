أمريكا تنفذ الإعدام الثالث عشر في مدة 6 أشهر

نفذت السلطات الفيدرالية الأمريكية، السبت، حكم إعدام هو الثالث عشر والأخير خلال ستة أشهر، وفق ما أفادت وسائل إعلام، ضمن سلسلة إعدامات غير مسبوقة ستصم عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتلقى داستن هيغز، وهو رجل أسود يبلغ 48 عاما من العمر، حقنة قاتلة في سجن تير هوت الفيدرالي في إنديانا، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.
وأُعلنت وفاته عند الساعة الـ01,23 (الـ06,23 ت غ)، حسب ما نقلت الصحيفة عن المكتب الفيدرالي للسجون.
مساء يوم في يناير 1996، دعا هيغز ثلاث شابات إلى شقّته قرب واشنطن، إضافة إلى صديقيه. وبعد أن رفضت إحداهنّ عروضه، اقترح إعادتهن إلى منازلهن؛ إلا أنه توقف في محمية طبيعية فيدرالية معزولة خارج المدينة. وحسب وزارة العدل، أمر أحد صديقيه بقتل الفتيات الثلاث.
عام 2000، حُكم عليه بالإعدام بتهمة الخطف والقتل. أما الشخص الذي أطلق النار، فحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون احتمال الحصول على إفراج مشروط.
وقال شاون نولان، محامي هيغز، في طلب استرحام وُجّه إلى ترامب، إن “معاقبة هيغز أكثر من القاتل هو أمر تعسفي وغير عادل”. وكما فعل في ملفات أخرى، تجاهل الرئيس الجمهوري القضية، علماً أنه مدافع شرس عن الإعدام.
ولجأت إدارته إلى المحاكم للتمكن من تنفيذ أحكام الإعدام، قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.
وأرجأت محكمة، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق هيغز؛ لأنه أُصيب بفيروس كورونا المستجد، إذ إنه قد يعاني أكثر لحظة إعطائه الحقنة القاتلة. واستأنفت وزارة العدل فوراً الحكم، وربحت القضية.
أ.ف.ب
الغرب يعمل بعقوبة بالاعدام، الاسلام ايضا يحث على الاعدام، و حنا كالسين نوكلوا و نشربوا فمغتصب الطفل عدنان من فلوس الشعب.
اكبر ديمقراطية في العالم تعدم مواطينها . اين هي أقلام بعض النشطاء الحقوقيين . ؟
او لأن الامر لايتعلق بايران و السعودية ؟
يال فظاعة و بشاعة و ظلم القانون الأمريكي الذي لا يرحم حتى الإعدام بشع على الأقل إن كان هذا الحكم لا مفر منه الرمي بالرصاص أفضل من الموت البطيئ بالحقنة السامة
هذي ماخاهمش يسميوها الولايات المتحدة الأمريكية خلصهم يسميوها الولايات المتحدة الماسونية الهمجية.
هذه هي الدمقراطية الأمريكية التي تتغنى بها وتتهم دولاً أخرى بعدم إحتــرام حقوق الإنسـان.
الغريب في الأمر المحكـوم عليهم بالإعـدام ذو البشرة السوداء والآتنيين.
أمريكـا هي الدولة الوحيدة التي تتفنـــن في قتــل الإنســان ,,
إما بصاعق كهربــائي.
الحقنــة السـامة .
أم الغــازعلى الطريقة النـــازية.
سبحان الله عز وجل هناك شيء صعب الفهم من بين الخلايق هناك شرار يقتلون بدم بارد اتباعا انزواتهم و أشخاص يقتلون مع سبق الاصرار و الترصد بدون داعي حقيقي هؤلاء وجب اعدامهم صعب تفسير ميول إجرام القتل، بدلا من تضييع الوقت في الفهم لنبدأ اولا باعدامهم لنخلص الإنسانية شرهم و في نفس الوقت نعمل دراسات لفهم الأسباب.
الإعدام و الوحشية الشرطة تطبق فقط على السود و لاتينين أما البيض المجرمين فأكيد ترامب و الحزب الجمهوري يتعاطف معهم