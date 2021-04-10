أمريكا والمغرب يطلقان برنامجا لتشجيع التربية المدنية الشاملة بالمملكة

أشرف ديفيد غرين، القائم بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، اليوم الجمعة بمدينة فاس، على إطلاق برنامج التربية المدنية الشاملة بالمغرب، الذي يهدف، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى تعزيز مشاركة المواطنين وانخراطهم في الحياة المدنية.

وحسب بلاغ صادر على هامش هذه المناسبة، عن السفارة الأمريكية بالمغرب، تسلمته هسبريس، يركز هذا البرنامج بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، كما يروم تحسين قدرة المؤسسات السياسية المغربية على تلبية احتياجات المواطنين بشكل شامل.

وتم إطلاق برنامج التربية المدنية الشاملة بالمغرب بحضور امحند العنصر، رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس، فيما شارك في ندوته الافتتاحية ممثلون عن القطاع الخاص والوسط الأكاديمي والمجتمع المدني، فضلا عن التدريب المهني والمؤسسات الرسمية.

ووفق ما أفادت به سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، “صممت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا البرنامج للمساعدة على تحسين فهم المواطنين لأدوارهم ومسؤولياتهم في العملية الديمقراطية لخلق مناخ سياسي أكثر استجابة على المستويين الوطني والمحلي، ولتمكين المشاركة المدنية كقناة فعالة وبناءة للمواطنين للتعبير عن مطالبهم؛ ما سيؤدي إلى بيئة اجتماعية وسياسية أكثر ديناميكية في المغرب”.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج، وفق ما أعلنه المصدر ذاته، كجزء من الإستراتيجية الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (2021-2023)، التي تهدف إلى دعم المغرب في جهوده لزيادة الرخاء وإرساء الجهوية المتقدمة.

وتبلغ ميزانية هذا البرنامج، الذي سيستمر على مدى 30 شهرا، مليوني دولار أمريكي، فيما سيتم تنفيذه من قبل 3 منظمات للمجتمع المدني تم انتقاؤها من خلال عملية اختيار تنافسية؛ ويتعلق الأمر بحركة بدائل مواطنة ومقرها في فاس، وجمعية شباب تمدولت للثقافة والتنمية ومقرها طاطا، والمعهد المغربي لتحليل السياسيات ومقره الرباط.

“اسمع صوتي”

إلى ذلك، قال دايفيد غرين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، إن زيارته إلى مدينة فاس ستستمر لثلاثة أيام، وذلك من أجل الوقوف على المشاريع المشتركة مع مسؤولي الجهة والمجتمع المدني، لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمدنية بالمنطقة.

“منذ قليل أطلقنا برنامج ‘اسمع صوتي’، وهو جزء من برنامج أكبر باسم التربية المدنية الدامجة، يهدف، في المغرب كله، إلى تقوية وتعزيز العلاقة بين المواطن ومختلف السلطات على المستوى الجهوي”، يقول المسؤول الأمريكي في تصريح لهسبريس، مبرزا أنه “يمكن للمواطنين التعبير بفعالية عن رغباتهم واحتياجاتهم من أجل الاستجابة لها من طرف الحكومة”.

وأكد دايفيد غرين أن هذه الشراكة على مستوى البرنامج المذكور تؤسس لأكثر من قرنين من الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، وتشكل فرصة ليتعلم كل طرف من الآخر كيفية تشجيع المواطنين ليكونوا أكثر فعالية في علاقتهم بالحكومة، مبرزا أن المشاريع الأمريكية المشتركة مع المغرب تهدف إلى تحقيق التنمية بشكل عام وتعزيز الشراكة والصداقة بين البلدين.

من جانبه، قال أحمد الدحماني، رئيس حركة بدائل مواطنة، إن برنامج “اسمع صوتي” الذي تم انتقاؤه من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج التربية المدنية الشاملة بالمغرب، يستهدف، أساسا، إدماج النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في منظومة القرار.

وأضاف الدحماني، في تصريح لهسبريس، أن المغرب وهو يحتفل، الآن، بعشرية الدستور ومضي 6 سنوات على إصدار القوانين التنظيمية، “مازال فيه لدى مجموعة من الفئات إحساس عارم بالإقصاء من دائرة القرار العمومي، وتحديدا فئات الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأوضح الدحماني أن حركة بدائل مواطنة اختارت، ضمن هذا المسار، إطلاق برنامج “اسمع صوتي”، الذي سيعمل على إيصال أصوات الفئات المذكورة إلى دائرة القرار، وذلك عبر العمل إلى جانبها في تطوير مهارتها، لضمان تواصل مستدام بينها وبين المؤسسات العمومية والمنتخبة، وتقوية قدراتها بالشكل الذي يمكنها من تملك منظومة حقوق الإنسان، والتعبير عن رأيها وحقوقها ضمن منظومة هاته المؤسسات.

وأضاف المتحدث ذاته أنه سيتم من خلال البرنامج المذكور إرساء أدوات لتتبع مدى إدماج الفئات المستهدفة في مراكز القرار، عبر تطوير حركة بدائل مواطنة “باروميتر” خاص، وإصدارها تقريرا سنويا حول مدى ضمان مشاركة هذه الفئات في منظومة إنتاج القرار العمومي.

هذا، وتلا حفل إطلاق برنامج التربية المدنية الشاملة بالمغرب عقد ندوة في موضوع “الشباب والمشاركة المواطنة”، أطرها أساتذة مختصون في الموضوع، وحضرتها أطر جامعية، مع منتخبين ومنتخبات وفعاليات مدنية وممثلي قطاعات حكومية.