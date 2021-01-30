أمريكية تحتفل بعيد ميلاد توائمها الثمانية

أمريكية تحتفل بعيد ميلاد توائمها الثمانية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 31 يناير 2021 - 00:27

احتفلت نادية سليمان، المعروفة باسم “أوكتومام”، والبالغة من العمر 45 عاما من لوس أنجلوس، بعيد الميلاد الثاني عشر لأطفالها التوائم الثمانية.

ووفق صحيفة ميرور البريطانية، فقد نشرت “أوكتومام”، على حسابها بموقع أنستغرام، ما يفيد أنها تمنت عيد ميلاد سعيد للمجموعة الثمانية الأكثر لطفا واحتراما، الذين أنجبتهم عام 2009.

كما شاركت الأم نفسها، التي لديها 14 طفلا في المجمل، صورة للأطفال التوائم الثمانية وهم يرتدون ملابس على شكل حيوانات.

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