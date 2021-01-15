أمريكية تدفع 30 ألف دولار لمتشرد أرجع محفظة جدتها

قامت ميكايلا جونارد، البالغة من العمر 12 عاما، بدفع 30 ألف دولار بعد جمعها للرجل المتشرد شون كوري، الذي أعاد محفظة جدتها المفقودة.

وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن المتشرد، البالغ من العمر 57 عاما، كان يبحث عن الطعام في حاوية قمامة خلف مقهى في سان رافائيل بكاليفورنيا، في 10 دجنبر، حيث اكتشف محفظة مملوكة لإيفلين توبر، البالغة من العمر 80 عاما، من ميل فالي.

وبعد اقتراب عيد ميلاد ميكايلا الثاني عشر، وبدلا من الهدايا التي تقدم لها كل عام من طرف الأصدقاء والعائلة، فقد شاركتهم فكرة التبرع بالأموال لكوري، جزاء على العمل النبيل الذي قام به.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن كوري كان يعمل في مجال التشييد وصيانة المباني، وأنه أصبح، في الغالب، عاطلا عن العمل بسبب جائحة “كوفيد-19”.