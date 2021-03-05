أمزازي يحث على زيارة التلاميذ للكُنُس اليهودية

بثت قناة “كان” الإسرائيلية شريطا يوثق لزيارة مجموعة من التلميذات والتلاميذ المغاربة إلى كنيس يهودي، ظهرت فيه الأستاذة المؤطرة للنشاط التربوي وهي تُقدم شروحات تاريخية حول تاريخ المعابد بالمغرب، وحول المبادرة الملكية الرامية إلى ترميم الآثار اليهودية بمدن عديدة.
وتقاسم “الفيديو” عشرات الإسرائيليين من أصل مغربي، مع الإشادة بمضامينه المشجعة على التعايش والأخوة والتسامح، وهو ما تظهره تعليقات صفحة “إسرائيل بالعربية” على “فيسبوك” التي ذهبت باتجاه تدعيم الروابط الإنسانية بين الشعبين الإسرائيلي والمغربي.
وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين على الصفحة سالفة الذكر: “المغرب وإسرائيل خاوة خاوة”.
وأوضح معلق ثانٍ أن “التسامح والتعايش من أسس الإسلام الحقيقي”، بينما تحدثت مواطنة إسرائيلية عن الحدث قائلة: “تحية لكل دولة تتبنى مبدأ التسامح من الناحية العملية، وليس فقط على مستوى الشعارات”.
وقد أدلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بتصريح مقتضب لتلفزيون “كان” بخصوص الأنشطة المدرسية ذات الصلة بالتراث اليهودي، نشره الصحافي الإسرائيلي “روعي كايس” على صفحته بـ”تويتر”، أكد من خلاله ضرورة تعميق قيم التسامح بين البلدين.
وقال المسؤول المغربي: “في إطار الأنشطة المدرسية، نقوم بزيارة لهذه الأماكن الدينية، حيث يتم تقديم شروحات حول الديانات، ما يكتسي أهمية كبيرة على مستوى ترسيخ قيم التسامح والتعايش؛ ومن ثم، فلا بد من منح الفرصة للتلاميذ قصد اكتشاف الديانات الأخرى”.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
اذا لم تستحي فافعل ما شئت
أش هد الحالة وصلتونا ليها؟!!
هذا هو الذل و المهانة، صدعتو لينا راسنا بهد التبعية العمياء مبقا ليكم غير تقولو المغرب دولة يهودية مبقاتش إسلامية و دستورها هو العهد القديم!
السياسة لي تدينا لجهنم معندنا منديرو بها.
غير بقاو متبعين ساحركم الأكبر راه غيديين تبقاو لا دنيا لا أخرة
الدين الاسلامي الحنيف وسطية واعتدال ورحمة للعالمين
ومملكتنا الشريفة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله امير المؤمنين من بين الدول الرائدة في الاستتبات الروحي والامني
انا من مدينة فاس واعرف اخواننا المغاربة اليهود ومن بينهم الطبيب ارمون ݣيݣي رحمه الله
كل الحب والاحترام والتقدير لكل الملل والعقائد
كل الشكر لملكنا الهمام
والشكر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية ولا ننسى رجال امننا وجنودنا ودركنا وبحريتنا الاباسل
كل الشكر والحب
دمنا ودمتم للوطن الحبيب وافون تحت شعار خالد الله الوطن الملك.
امشي انت ومن معك،وأبعد عن التلاميذ الله يهديك،لماذا يذهبون الكنس هل للتعلم دين جديد ام ليقبطو الطريق المستقيم،انت اصلا واقلة من داك نوع كنائسي عاد بانت حقيقتك
ولما لا السماح لمن يريد تغيير دينه الى الدياتة اليهودية ….رغم ان اليهود لا يسمحون بذلك .هادشي لب مزال غنسمعو ..
الخاوة الحقيقية تبدأ مع الجار المسلم العربي الذي نقاسمه الثقافة و النسب و و و. ورليس مع شرذمة الاسرائليين الصهاينة قتلة الاطفال و الشيوخ و الرضع. تبا تبا تبا لأمة تتملق للكفرة بأضعاف أضعاف ما يتطلبه المهادنة و تبتغي العزة في غير الله.
اشنو هو هاد المضحك المبكي .عندك شي مشكل امع اليهود المغاربة .اداوك افشي حاجة قولها .