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‫تعليقات الزوار

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  • امال
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 11:59

    الله يرحمه ويغفر له ويجعل لذويه الصبر والسلوان

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  • عن قرب
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 12:09

    تلقى ضربات قاتلة من اللوبي الذي أراد أن تبقى دار لقمان على حالها…فتلقفوا زلات لسانه و طعنوا في شخصيته …لكنه كشف المستور في إحدى البرامج المشهورة في الإعلام الإلكتروني المغربي مع الصحفي الرمضاني (في قفص الاتهام ) …و به نال محبة الشعب المغربي و هزم حزب المتهورين الذين لطالما يرفعون شعار المظلومية كذبا و بهتانا …مع حقبته ترسخ الأجر مقابل العمل و استعاد القطاع الانضباط بعد التسيب فقلت الإضرابات و اختفت الغيابات و ظهر التعاقد كشكل جديد للتوظيف إسوة بقطاعات حيوية في الوطن من مهندسين و أطباء عسكريين و رجال الدرك الملكي و الامن الوطني و القوات المسلحة…..رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

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  • عابر سبيل
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 12:17

    اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك. كل نفس ذائقة الموت. الدايم الله…

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