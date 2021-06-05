أمطار قوية تتسبب في فيضانات مباغتة بالحسيمة

أمطار قوية تتسبب في فيضانات مباغتة بالحسيمة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 5 يونيو 2021 - 14:01

همت أمطار قوية، ليل الجمعة وصباح السبت، مدينة الحسيمة، أسفرت عن سيول قوية تسببت في خسائر مادية.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من السيارات العالقة وسط شوارع المدينة، في خضم تيارات مائية جارفة وقوية، كما توقفت حركة المرور بعدد من الشوارع كالزرقطوني والإسكافيين.

وفي ذات السياق، تسببت الرياح القوية التي رافقت الأمطار في غرق بعض قوارب الصيد الصغيرة بميناء المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية باختفاء طفل يبلغ من العمر 11 سنة كان بصدد الاستعداد للهجرة السرية من شاطئ “كالابونيتا”، قبل أن تفاجئه السيول الجارفة ويختفي عن الأنظار، في انتظار ما ستسفر نتائج البحث عنه.

اختفاء الحسيمة سيول فيضانات

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‫تعليقات الزوار

2
  • منير وجاج
    السبت 5 يونيو 2021 - 14:39

    هناك سوء فهم خيرات الله متتسببش فكوارت ولكن لعباد هي المسؤول الاول في الكارتة لو كانت البنية تحتية في المستوا لعم الخير علي الكل

    6
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  • الرندلي
    السبت 5 يونيو 2021 - 14:48

    يارب السلامة، طفل يبلغ من العمر 11 سنة يريد ان يهاجر ،على اي نطلب من الله ان يكون حيا وان يعود لوالديه

    1
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