أمطار قوية تتسبب في فيضانات مباغتة بالحسيمة

همت أمطار قوية، ليل الجمعة وصباح السبت، مدينة الحسيمة، أسفرت عن سيول قوية تسببت في خسائر مادية.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من السيارات العالقة وسط شوارع المدينة، في خضم تيارات مائية جارفة وقوية، كما توقفت حركة المرور بعدد من الشوارع كالزرقطوني والإسكافيين.

وفي ذات السياق، تسببت الرياح القوية التي رافقت الأمطار في غرق بعض قوارب الصيد الصغيرة بميناء المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية باختفاء طفل يبلغ من العمر 11 سنة كان بصدد الاستعداد للهجرة السرية من شاطئ “كالابونيتا”، قبل أن تفاجئه السيول الجارفة ويختفي عن الأنظار، في انتظار ما ستسفر نتائج البحث عنه.