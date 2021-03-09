توقعت مديرية الأرصاد الجوية نزول أمطار قوية محليا رعدية وهبات رياح قوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في عدد من أقاليم المملكة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار5
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:07
المس بنظم المعالجة الآلية يورط عشرينيا بأكادير
-
17:20
أمطار قوية رعدية ورياح شديدة في المملكة
-
16:24
الرجاء يخوض غمار البطولة بأقمصة غير موحدة
-
15:55
مجلس أوروبا يطلب حماية ضحايا الهجرة السرية
-
15:45
توقيف ستيني بتهمة هتك عرض قاصر بتطوان
-
14:31
عمال السكك الحديدية يشلون القطارات في الجزائر
-
14:03
تتويج مغربية بجائزة نسوية للتميز في بروكسيل
-
13:48
الدرك يحبط عملية لتهريب المخدرات في الناظور
-
13:11
تخصيص منصة رقمية للاحتفاء بمغربيات الخارج
-
12:43
ماكرون يزيح السرية عن جزء من "أرشيف الدفاع"
-
12:31
الاتحاد الأوروبي يقبل تجريد انفصاليين من الحصانة
-
12:04
منجب يصر على الإضراب في سجن "العرجات2"
الحمد لله على نعمة لله الواسعة. بامطار الخير انشاء لله يكون الخير، والرخاء خاصة على الظعفاء والمساكين يا رب
الحمدالله علي الخير ديال ربي الحمدالله شتاء هد العام خير ديال ربي
نتمنى من الله العزيز الا تمطر في المدن لكي لا تدخل علينا المياه الى منازلنا لان قنوات صرف المياه والبالوعات مغلقة ولا احد يهتم بها ولا يعرفون اصلا انها مغلقة حتى تقع كارثة او فاجعة مثل فاجعة طنجة .
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك و عظيم سلطانك
الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
” إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا “