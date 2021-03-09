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‫تعليقات الزوار

5
  • ام امل
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 17:26

    الحمد لله على نعمة لله الواسعة. بامطار الخير انشاء لله يكون الخير، والرخاء خاصة على الظعفاء والمساكين يا رب

    71
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  • abdessamadELABID
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 17:40

    الحمدالله علي الخير ديال ربي الحمدالله شتاء هد العام خير ديال ربي

    35
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  • المأمون
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 17:43

    نتمنى من الله العزيز الا تمطر في المدن لكي لا تدخل علينا المياه الى منازلنا لان قنوات صرف المياه والبالوعات مغلقة ولا احد يهتم بها ولا يعرفون اصلا انها مغلقة حتى تقع كارثة او فاجعة مثل فاجعة طنجة .

    -7
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  • larbimhamchi
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 17:49

    اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك و عظيم سلطانك

    18
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  • خالد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 18:09

    الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
    ” إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا “

    6
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