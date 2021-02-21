أمطار ورياح وثلوج وموجة برد في جهات المغرب

في نشرة إنذارية محينة من “المستوى البرتقالي”، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية هطول أمطار قوية محليا رعدية اليوم الأحد، بداية من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، ستبلغ ما بين 30 و40 مليمترا.

وستهم الأمطار عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة والعرائش، والقنيطرة والرباط وسلا، وتمارة والصخيرات، ووزان وتاونات وشفشاون، وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛ فيما ستهم أمطار محليا معتدلة خلال الفترة نفسها، ستبلغ 15 إلى 30 مليمترا، أقاليم الدار البيضاء ومديونة والمحمدية، والجديدة وبرشيد، وإفران وخنيفرة، والحوز والنواصر، وأزيلال وبني ملال، والخميسات وخريبكة، وتارودانت وتزنيت.

كما أعلنت النشرة الإنذارية عن تساقطات ثلجية ابتداء من ارتفاع 1500 متر، بسمك بين 10 و40 سنتيمترا، ستعرفها عمالات وأقاليم شيشاوة وأزيلال والحوز، وورزازات وتنغير وبني ملال وخنيفرة، وإفران وميدلت وبولمان، وصفرو وتارودانت، وشفشاون والحسيمة وتازة.

وحذرت النشرة من هبوب رياح عاصفية محلية قوية، اليوم الأحد، ستبلغ سرعتها بين 75 و90 كيلومترا في الساعة، بعمالات وأقاليم الحوز والحسيمة وأزيلال، وبرشيد وبولمان والدار البيضاء، وشفشاون والدريوش والجديدة، والرشيدية والصويرة والفحص-أنجرة، وفكيك وجرادة والمضيق الفنيدق، ومراكش ومديونة، وميدلت والمحمدية والناظور، والنواصر وورزازات ووجدة-أنجاد، والرحامنة وأسفي وسطات، وسيدي بنور وطنجة وأصيلة، وتاوريرت وتارودانت وتطوان، وتنغير واليوسفية وزاكورة.

نشرة المديرية العامة للأرصاد الجوية أثارت الانتباه، من جهة أخرى، إلى أن المملكة المغربية ستعرف انخفاضا في درجات الحرارة ابتداء من اليوم الأحد.