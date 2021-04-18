أمكراز: "البيجيدي" حزب مجتهد سيتصدر الانتخابات التشريعية لـ2021

في حلقة جديدة من برنامج “نقاش في السياسية”، توقع محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن يحتل حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) المرتبة الأولى خلال الاستحقاقات المقبلة، قائلا: “وفقا للمعطيات المتوفرة، يعد حزب العدالة والتنمية القوة السياسية الأولى في المغرب، وسيحتل المرتبة الأولى خلال انتخابات 2021”.
ورفض أمكراز الفكرة القائلة بأن “البيجيدي” أصبح غير مرغوب فيه، سواء من الأوساط الشعبية أو السياسية، وقال: “التلميذ المجتهد في القسم ما كايحملوهش الكسالى”، باعتبار النتائج التي حققها في الانتخابات، واصفا ذلك الخطاب بأنه “لا يعدو أن يكون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأعرب أمكراز عن يقينه بأنه “رغم القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الذي يستهدف حزب العدالة والتنمية، والدعوات الداخلية الصادرة عن بعض القياديين بتقليص المشاركة، إلا أن الحزب سيحتل المرتبة الأولى”، موردا أنه “من العادي ألا ترغب الأحزاب السياسية في ولاية ثالثة للعدالة والتنمية لأنه حزب مجتهد ومجد”.
وشدد على أن المستهدف بالقاسم الانتخابي، الذي أجمعت عليه الفسيفساء الحزبية، “هو حزب العدالة والتنمية، لأنه لا يمكن نخبعو الشمس بالغربال”، موضحا أن “القاسم غير ديمقراطي وسيخلق إشكالات، خصوصا على مستوى الجماعات الترابية، وسيخلق معاناة، كما أن الخريطة الوطنية ستعرف تشتتا”.
في المقابل، قلل أمكراز مما يعتبره كثيرون غضبا شعبيا من حزب العدالة والتنمية بعد عشر سنوات من التدبير، قائلا: “الواقع سيكذب هذا الأمر باعتباره استنتاجات فقط”، مضيفا أن “الحزب كان واضحا في مواقفه، خصوصا على مستوى المصادقة على مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، لكن الحكومة ليست للعدالة والتنمية، لأنه وإن كان يرأسها إلا أنه جزء فيها فقط”.
وعن المشروع الملكي للحماية الاجتماعية الذي وقعت اتفاقية تفعيله أمام الملك، قال وزير الشغل والإدماج المهني إن “الأمر يتعلق بمشروع تاريخي غير مسبوق، وهو ذروة اشتغال الدولة على المستوى الاجتماعي”، موضحا أن “جميع المغاربة ستكون لهم تغطية صحية على قدم المساواة بنفس سلة العلاجات والتعاقد والتعويضات العائلية، وهو الأمر الذي لم نكن نحلم به”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب في هذا المجال تجاوز العديد من الدول المتقدمة التي لا تتوفر على حماية اجتماعية كهذه، معتبرا أنها “ثورة حقيقية في المغرب على المستوى الاجتماعي”.
الفوز في الانتخابات في المغرب لا يتعلق بعدد المصوتين ومستوى الشعبية ونسبة المشاركة بل يتعلق بارادة مول البالون ومول التيران والحكام فهو الذي يحدد من يفوز ومن يكون مرافق ومن يطبق القرارات والتعليمات !!
باركة من الاستهزاء من ذكاء المواطنين
فاش مجتهد؟ أبسط احتياجات المواطنين و هي الساعة القانونية غرينيتش لم يستطيع إرجاعها
المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.
الا تفرتوه ها وجهي، ضحكتم على الشعب المغربي طيلة 12 سنة، لا يلدغ المرء من الجحر مرتين.
أنا بعدا والله إلى شفتو من عائلة صوت واحد الحجر الصحي أو مطار مسدود
لا اتمنى لكم ذلك، يكفينا عشر سنوات عجاف. دقنا ما لم ندقه في حياتنا.
أحلام اليقظة حق مكفول لكل شخص لا بأس بذلك
لو قالها غيرك كانت مواتية واما…
مجتهد في التسابق على الكراسي. ليس الا. وحين يجلس على الكرسي ينسى المهمة التي جاء من اجلها، كما ينسى الوعود التي قطعها على نفسه، ويشرع في تقطير الشمع على المواطن.
حزب افقر الشعب واستغل جهل المواطنين ويستغل عدم مشاركة النخبة و….يركب على الدين وهم ابعد الناس عن الدين دون ذكر ما قا به ابن ك. و ووريثه ….
ربما يفهم من كلامي اصطفاف بجانب هذا الحزب، لكن رغم اختلافنا حول حصيلة تدبيره فهو يبقى لحدود الساعة الحزب الأقرب لتصدر المشهد في ظل غياب منافسين أقوياء وذوو مصداقية، وكل محايد يعلم أن القاسم الانتخابي الجديد ما هو إلا تخريجة تفتقت عنها مكر الداخلية والأحزاب الموالية لها لتفادي سيناريو الولاية الثالثة.
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قالوا ناس زمان: حتى الباكور فالمنام رزق.
انا بعدا والله لا صوتت عليهم .ما شفنا ربح معاهم.
يقول المتل : ادا كان المتحدت اهبلا فعلى السامع ان يكون عاقلا
نعم بالفعل البيجيدي إجتهد ولكن في السلبيات وأكل المال العام . فضيحة كوب 22
في الحلم ان شاء الله انكم جميعا يد واحدة ضد العدالة و التنمية لا لحكومة البيجيدي
لا اعلم منذ متى وهو وزير لكنني اول مرة اسمع به. هناك الكثير من الوزراء الاشباح الذين لا تسمع لهم همسا الا مرة في السنة. الندالة و التعاسة سيفوز باصوات مسانديه من المنتفعين و عائلاتهم ممن يعتقدون ان عدم التصويت هو كفر. قبح الله عملهم اجمعين.
انا اول واحد نتاخب على البجيدي لاحقاش العثماني ا عطينا الدعم
هههههه يلاه بين ليا سي العثماني دوز ليا شي فيرمو فيها
مليون
الذي أصبح غير مرغوب فيه، ليس حزب العدالة و التنمية، و لكنه المسؤول السياسي بصفة عامة، ولكن لا بأس، يمكنكم أن تقولوا ما تشاؤون، فموسم الكلام (الإنتخابات) قد إقترب، و نسبة المشاركة ستكون الناطق النزيه، الذي سيبين لكم نتائج أعمالكم و سياساتكم
ان شاء الله في الصف الاخير لهلا يديرها ولا يعاودها
مع فشل تدبير الأزمة وإنزال قرارات غير إنسانية و لا مقبولة ،البيجيدي سيتصدر ذيل الانتخابات التشريعية
واش كتحلم او تعيش فى كوكب اخر لا تحليل لك
الله يسترنا منهم ما ركبوا فينا غير الأعصاب وهما يكلوها باردة
إن حدث ما تزعمه واحتل البيجيدي، لا قدر الله، المرتبة الأولى، فستكون الضربة القاضية للمغرب. سوف ينهار ما بقي بعد عشر سنوات من الارتجال والقرارات اللاشعبية. وأظن ان المغاربة فطنوا إلى ما يسعى اليه هذا الحزب الأناني المغرور. لا أظن أن يصوتوا مرة أخرى على من افقرهم واهانهم وكبل طموحاتهم. لا أظن اننا سنلذغ من الجحر ثلاث مرات….
مسكين بقيتي فيا ولفتوها سير انفض الخبار على الكرسي ديالك باش ترجع للمكتب ديالك وتبقى تلوا بين المحاكم والملفات . لصوت عليكم هدا المرة خاصو الاعدام وماعندو ضمير
البيجيدي إلى مزبلة ، المغاربة صارو يكرهون هذا الإسم الذي أخد من الدين سلم طلعو عليه و من بعد حطوه ف كوفر تال الإنتخابات القادمة، حزب سبب خراب الطبقة المتوسطة، حزب زاد من معدل الفقر للشعب و من معدل الغنى لصحاب الكروش الكبيرة، حزب مصيره المزبلة بعد قضاء الحاجة به
السيد الوزير يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها لحزب أتى على الأخضر واليابس جعل كل فئات المجتمع تان تحت وطئة الفقر والتضييق على جميع المستويات المعيشية اقتطاعات ضرائب انتكاسة اقتصادية زادت من معاناة الشعب وبالخصوص الطبقتين المتوسطة التى اندترت والطبقة المسحوقة التي أصبحت تعيش الانتحار المعيشي اليومي .ويأتي الوزير ليطبل لحزب ركب على نعمة الوازع الديني في البداية متناقضا مع كل تعاليمه ،لن نعطيكم فرصة ثالثة لتقضوا علينا سنتصدى لكم بكل ال سائل وصناديق الاقتراع هي الفصل .الشعب ضاق درعا لن يصوت لصالحكم يامن اخلفتم وعودكم وخنتم الثقة
ان لم تستح فقل ما شئت والمغاربة سيقولون كلمتهم الاخيرة باي باي حزب المصباح المنطفئ
حزب العدالة والتنمية فعلا حزب مجد ومجتهد في رفع الضرائب وضرب المكاسب . من المستحيل ان يتصدر الانتخابات المقبلة.
عندنا الاحزاب و السياسيين و الشعب و العفاريت و التماسيح و المافيات و الاعلام من فيهم نزيه ؟؟ من فيهم يريد الخير للمغرب و المغاربة ؟؟ اختي المواطنة اخي المواطن هل انت على يقين ان إعلامنا ليس في أيادي التماسيح والعفاريت و المافيات ؟؟ لو كان نزيه كيف يوجه الرأي العام لكراهية حزبا ما و يوجهه الى حزب ما !!! هل يعقل كراهية الاحزاب باقتناعات الآخرين ؟؟
أعتقد أن السيد الوزير يدير وزارة الشغل لدولة غير دولة المغرب او انه يستعمل العامل النفسي من أجل إعادة الروح والامل لبعض المشككين في قدرة حزب العدالة والتنمية على البقاء كقوة سياسية ،
سيدي الوزير لا اتكلم بإسم المغاربة ولكن ما هو شائع في وسط الساحة المغربية هو انكم أصبحتم
في خبر كان والسلام
نعم إنه حزب جاد في تفقير الشعب المغربي ومجتهد في سد كل أبواب الرزق في وجه المغاربة،الا أنه مجتهد في الانبطاح لتمرير أسوأ القرارات التي تدمر المواطن الفقير،كما أنه يحتل المرتبة الاولى في رفع المديونية التي تثقل كاهل اجيال المستقبل.
ولا يختلف مغربيان بأنه أسوأ حزب تولى الشأن العام في تاريخ البلاد.كما لا يختلف اثنان إنه حزب ذو وجهين يخادع المواطن العادي ويدغدغ عواطفه لينال صوته الذي ادعى الحزب أنه فرصة لمحاربة الفساد وهو ما اتبتت التجربة عدم صدقه فيما رفعه شعارا لحملته الانتخابية.
ومالك كتعلم الغيب ؟
كل التوقعات في المزبلة ، لأن الشعب المغربي غير راض على هذه الوضعية المزرية التي وصل إليها ، فقد جربنا كل الأحزاب السياسية منها ما كانت تسمى احزاب الدولة وجاءت بعدها احزاب المعارضة واخيرا الحزب ذي الصيغة الإسلامية ، إلا اننا اكتشفنا أن كل الأحزاب تجري لمصالحها الشخصية فقط ،
الغلاء ، قلة الأجور ، البطالة ، كلها عوامل تجعلنا نمقت الانتخابات لأنها أصبحت وسيلة السياسيين لبلوغ المناصب العليا في الدولة والبعض يشتغلونها للنوم في غرفة البرلمان براتب سمين
الشر برا و بعيد.
الشر برا و بعيد.
الشر برا و بعيد.
أيام الإخوان مثل الحرب الأهلية اللبنانية، تندكر و لا تنعاد.
احلام اليقظة. حزبكم خرب المغرب وافقر المغاربة. لا تنتظروا ان يصوت لكم عامة الشعب كما في الماضي لن تجدوا الا م يدوكم المداوخ بجانبك اما عامة الشعب فملت منكم.
هده الامور واضحة للعيان لاسيما المشاريع المبرمة في عهد الحكومة الحالية منها لم ينجز و منها لازال عالقا فامتداد فترة الحكومة بمتابة عقدة مبرمة
لا يمكن أن يتوقع اي شخص من سيتصدر الانتخابات… ما دام الشعب هو الذي سيختار…
ورغم ذالك يمكن أن يكون كلام السيد الوزير على حق من ناحية واحدة وهي ان الشعب فاقد الثقة في كل الأحزاب الأخرى… ويبقى الحظ الوحيد للبيجيدي هو أنه الحزب الوحيد الذي لم يسرق وقد كافح من أجل إصلاح ما افسده الأحزاب اللذين كانوا في الحكومات السابقة منذ الاستقلال…
هاذا رأيي الشخصي والله اعلم…
فعلا العدالة والتنمية حزب مجتهد 100/100 لمذا؟ أولا هذا راجع إلى عدم إلتزام الاشتراكيين والاستقلاليين بوعودهم السابقة مع المواطنين مما أدى إلى فقدان التقة في جميع الاحزاب فبقي أمامهم الببجيدي. ثانيا العدالة والتنمية اشتغلت على ضعف ثقافة المواطنين فركبو على حركة 20 فبراير ثم المساجد، ثالثا أغلبية المثقفين المغاربة لا يشاركون بالانتخاب مما يؤدي إلى نجاحهم نتمنى من المواطنين يوم الانتخاب حجر 24 سعة.
البيجيدي حزب كسول ابتكر فكرة جهنمية و هي تشغيلي الي سن الثالثة ورالستين و الزيادة في الاقتطاع و تخفيض 2.5 %الي 2،٪ من حساب التقاعد… لهلا يربحكم يا تجار الدين
ويبدأ التطبيل من طبالين محترفين. وبدأوا بمجتهدهم من أجل الترويج لكسولهم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لقد أصبح استحمار المواطن مبتغاهم. والترويج للتهريج وهدر المال العام. ولكل طبال أجرته حسب أسلوبه ومدى إقناعه للمغفلين.
انا شخصيا لم ولن اصوت إلا على ما يراه ملكنا اعزه الله ونصره. أما الأحزاب فقد أصبح عليها الصباح.
فعلا البجيدي حزب مجتهد. لكن مع المخزن حيث كل القرارات والقوانين التي كانت معلقة مند سنين مررها بالسمع والطاعة وسيحتل الرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة لان هناك قوانين تطبخ والمصباح هو خير من سيوصلها للفرن…
إنك في كابوس لم يسبق له مثيل ألا تعلم أيها الحالم أن مصباحكم دخانه أضر بالتنفس والأبصار حزب لحليقية، ستخرجون من تحت الرتاج إلى مزبلة حزب الوعود الكاذبة ويتخدون الدين كقناع ووعودكم الكاذبة هباء منثورا يوم الإعلان عن فوزكم. فأعلم أن الصدمة قادمة لا محالة.
و الله ما تتحشمو را وا عقنا بيكم و عرفناكم اش تتسواو تبيعو القرد و ضحكو على من شراه هد المرة ان شاء الله غادين تلاحو الى مزبلة ك اكفس حكومة دازت في التاريخ ، الله يغبر ليكم الشقف يا ولاد الكلاب من بن كيرانكم الى عثمانيكم .
بدون تعليق ، الكذوب ، غاديين غي الكوارث ، الله يحفظ ، ولكن الله يمهل ولا يهمل ، عند ربكم تختصمون .
العدالة و التنمية و الاصالة و المعاصرة دمرو المغرب و جعلو عزتة اهله اذلة
وحوادث الشغل لي باقي ماشدو الزيادة ديال 2013 التي كنا نشد ها كل 5سنواة
سديتو علينا المطارات أشنو شفنا من هاد الحزب العدالة والتنمية غير الزلط.
من قال لك انكم ستتصدرون الإنتخابات واقيلا كنحلم اش عمل الحزب ديالكم لهاذ الشعب منين شافناكم واحنا لور لور باراك عليكم سيروا ترتاحوا وسلموا المفاتيح الأحزاب التي تريد الخير والتقدم والازدهار للمواطن أما أنتم لبست لكم اية حسنة تذكر فكل الانجازات التي تحققت على أرض الواقع يرجع الفضل لها لصاحب الجلالة نصره الله
فعلا، البيجيدي المغربي حزب مجتهد أصبح مؤهل أكثر من أي وقت مضى لخلق توأمة مع حزب ليكود الاسرائيلي يشتغلان معا للرفع من وثيرة التعاون في جميع المجالات والإسهام في نشر السلم بجميع بقاع العالم.
بتعليقي هذا، أنا لا أمزح، أنا جاد، سأكون سعيد بقراءة ردود كيفما كانت حدتها.
منذ مدة، ابتداء من منتصف أبريل 2012، وشعوري يتقوى بخصوصدغياب خبرات مهنية عالية مقارنة مع نخبة التقنوقراط عند تلك النخبة التي تقلدت مسؤولية قيادة السلطة التنفيذية. في نفس الوقت كنت أشعر بوجود مجهودات كبيرة تصب في إتجاه التخلص من تهم مساندة التشدد الديني والإرهاب والانغلاق على الذات.
إجمالا، الحصيلة الإجمالية إيجابية، تؤهل البيجيدي ليستفيد من ولاية ثالثة ذون حاجة لصرف ملايير السنتيمات في انتخابات جماعية وقروية !.
خلاصة القول، الانتخابات القادمة ستكون شكلية فقط، نسبة المشاركة ستكون ضعيفة، تشبيب الأحزاب السياسية مؤجل لنونبر 2026 !
علاش المغاربه عندهوم البديل؟
الاتحاد الاشتراكي ؟ الاستقلال ؟
سنوات الرصاص …
نعم هو حزب. ولكن أن يتصدر الانتخابات المقبلة فلا أظن ذلك.
حزب مجتهد في ثوب اسلاموي للتهافت لمصالحه الخاصة وخدمة الموءسسة المخزنية بينما جد كسول لخدمة الشعب و اعطاءه حقوقه المشروعة.اسوء حزب مر في الساحة السياسية في المغرب.
لو لم يشارك المواطنون في لإنتخابات المقبلة لربما كان هذا الحزب البئيس هو الأول ولكان مثل هذا الوزير المنبوذ في الحكومة المقبلة.
ولكانت الكارثة.
فأكثرية المواطنين يريدون أن يوبخوا هذا الحزب المشؤوم بالعدول عن الانتخابات المقبلة وهذا هو الغلط.
شاركوا بكثرة وصوتوا ولو على أضعف الأحزاب حتى لا يكون نصيب لهؤلاء الخونة المنافقين الأميين بما هو سياسة والرجعيين الذين يبيعون كل شيء مقابل المال والسلطة والكراسي ليس إلا.
حزب المصالح الشخصية والوعود الكاذبة..وتفقير الشعب وضرب القدرة الشرائية وغير ذلك من غلق المساجد ومنع صلاة التراويح والكتاتيب القرآنية….
حسبنا الله ونعم الوكيل
اترك السياسة للسياسيين،تصريحك غداة الاعلان عن تطبيع العلاقات مع اسراءيل يعكس عدم نضجك في تسيير الشان العام وارتكازك على الشعبوية لا ستمالة الاصوات ودغدغة مشاعر الجاهلين بما هو بباطنك. مادمت عاجزا عن التوفيق بين مصلحة الوطن ومصلحة الحزب ،لست اهلا لتمثيل الناخبة.
تبارك الله عليكم حزب وإلا فلا ! كتعرفو تواجهو غي المواطنين البسطاء الضعفاء ، اما صحاب الشكارة كتعطيوهم الطريق ! دخلت عليك بالله قل لي شنو درتو ملي جيتو الحكومة ؟ مجرد حصد للمصالح الشخصية ليس إلا ، كنظن معندكمش علاش تحشمو لانكم معروف عليكم الجبهة وتخراج العينين .خلاصة القول : الا طفرتوه اجي انت ومن معك عكروا ليا . محسنتوش استغلال ثقة المواطنين وغدرتوا بنا
اشنو درتو لينا لا انت ولا هوما رونتو المغرب بالقرارات ديالكم .والله ثم والله سنعملوا جاهدين من اجلكم أولا تغوزو في هده الانتخابات القادمة وادا امكن وتدكر المغاربة الماضي شيئا ما فإن حزب الاحرار بدوره لن يفوز لانه المساند الرسمي لحزب العادلة والا تنمية وهو الدي يساعدهم في قرارتهم
يمكن تكون تكهنات السي امكراز صحيحة هذا الا كان المغاربة اغبياء
المثل يقول : المومن لا يلدغ من الجحر مرتين .
و هل يظن السيد امكراز ان الأمازيغ
سيصوتون على حزب عارض بكل الوسائل منها الاسلام تارة و العروبة تارة أخرى و التماطل في تنزيل قانون تفعيل دسترة الأمازيغية ؟
كل المتسيسين اشباه الابطال اختارو السياسة للااغتناء رغم انهم بعيدون عن شيء اسمه السياسة.. كل الاحزاب مصلحاتية لايهم المتشدقين بها سوى المصلحة الشخصية…هكذا دواليك فقراء جدد لم يحلموا بالفقر لكفائتهم المهملة .واغنياء جدد تسلقوا سلم الثراء رغم انهم لم يكونوا ينتظروه.. كانهم تلقوا ربحة كما في القمار..فقراء جدد اغنياء جدد ولا احد يفكر في الأخر ..ةلفقير يقبل بحاضره ويبحث كيف ينقد ما تبقى من احلامه ..وغني جديد فرضته الظروف رغم فشله.و يتسلى بما حققته له الربحة
ستحصدون ما زرعتم لأنكم لم تأتوا بجديد.نشكر السيد أخنوش وحزبه اللذان يتوفران على رجال ونساء في المستوى .ونتمنى ان يتصدروا الانتخابات في المستقبل ونطوي صفحة البيجيدي وسياسته الضعيفة بسبب عدم توفره على أطر في مستوى الاحرار.
حتى لا نراكم مجددا في الحكومة ان شاء الله
حزب االبواجدة حزب كسول خمول لم يقدم اي حل للمشاكل التي يعاني منها المغاربة و لا قدرة له على اتخاذ ابسط الفرارات اهمها مهزلة الساعة غير القانونية
لاتحزن متفائل لهذه الدرجة أنا أظن لن بصوت عليكم إلا أصحابكم وأقاربكم أنا وأعود بالله من قولة أنا أصوت على كورونا وكل تحوراتها ولم أصوات عليكم
هم ارتكبوا أخطاء فادحة وكارثية أي صحيح.ولكنهم يملكون حسن النوايا وأفضل من غيرهم بكثير صدقوني.لن يذهب صوتي وصوت من أعرف بعيدا عن المصباح.سيفوزون بالتأكيد وبفارق مريح .
العدالة والتنمية 2021 أنشأ الله
عالم الغيب الى الله اما رايك سو ى احتمال
يتبين لي من خلال الحديت..ان هاد الإخواني سكران في رمضان وعاد هبط من كوكب الإخوان المسلمين المريخ.
Cessez de rêver Mer, les dunes se déplacent, point à la ligne