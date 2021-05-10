أمكراز: صدارة الانتخابات تنتظر "العدالة والتنمية" .. وأحزاب "تبتزّ" المغاربة

اعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن حصيلة الحزب المتزعم للتحالف الحكومي “مشرّفة جدا”، سواء على مستوى الحكومة أو المجالس المنتخبة.

وذهب أمكراز إلى القول، في لقاء عن بعد نظمته شبيبة العدالة والتنمية بتاوريرت، مساء الأحد، إن “الحصيلة الإجمالية لحزبنا مشرفة جدا وحُق لنا أن نفتخر بها”، مشيرا إلى أن حزبه سيتصدر نتائج الانتخابات المقبلة.

وقال في هذا السياق: “لدي اليقين بأن حزب العدالة والتنمية سيتصدر الانتخابات، لأن التجربة المغربية أثبتت بأن من ينجح في الاستحقاقات الانتخابية ليس هو مَن يُرشي المغاربة بالمال أو القفف أو الوعود الكاذبة، والمغاربة فهموا المعادلة”.

وهاجم المسؤول الحكومي ذاته الأحزابَ السياسية، سواء المعارِضة أو المتحالفة مع العدالة والتنمية في الحكومة، قائلا: “من ينتقدنا فيهم من كان في الحكومات السابقة والحكومة الحالية وما دارو والو، وعندما يدّعون بأنهم سيقومون بإنجازات إذا وصلوا إلى الحكومة، فإننا نتساءل ما الذي يمنعهم من القيام بهذه الإنجازات الآن؟”.

وعلاقة بذلك، انتقد أمكراز نسْب الأحزاب للمشاريع والبرامج الكبرى إلى الملك، موضحا أن الحكومة هي التي تسهر على تنفيذها، وقال في هذا الصدد: “صحيح أن هذه المشاريع تتم بتعليمات ملكية، لكن من ينزلها ويبحث عن الموارد المالية لإنجاحها هي الحكومة”.

وذهب وزير الشغل والإدماج المهني إلى اتهام الأحزاب السياسية التي تواجه حزب العدالة والتنمية بـ”ابتزاز المغاربة”، مضيفا أن “مسيرة ولد زروال التي تم تنظيمها سنة 2016 تتم إعادتها بطريقة أخرى”.

من جهة ثانية، قال أمكراز إن حذف العتبة في انتخابات المجالس المحلية “سيؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي وتشكيل أغلبيات هشة داخل المجالس الترابية، وستكون له تأثيرات سيئة على التنمية المحلية”، معتبرا أن التعديلات، التي طالت القوانين الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، “كانت نكوصية ولم تساير التراكم الذي حققه المغرب على مستوى البناء الديمقراطي منذ سنة 2011”.