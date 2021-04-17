أمكراز: ماقلبتش على بنكيران

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‫تعليقات الزوار

1
  • agent de sécurité
    السبت 17 أبريل 2021 - 18:01

    السيد الوزير هل تعلم أن حراس الأمن الخاص في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يشتغلون 12ساعة في اليوم بدون تغطية صحية ولا حد الأدنى للأجور على أي تغطية تتحدثون للأسف

    2
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تشديد المراقبة بسيدي بوزيد
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تشديد المراقبة بسيدي بوزيد