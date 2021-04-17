أمكراز: ماقلبتش على بنكيران

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:06
الأمن يضبط 2,5 أطنان من الشيرا في الرشيدية
-
17:12
ملء أسرّة الإنعاش يعادل 13,7% في المغرب
-
16:33
"أحمق" يقتل مسنّة وطفلين ويصيب 3 آخرين
-
15:23
التبليغ عن جريمة وهمية يورط رجلا وشقيقته
-
14:19
طلبة مع فتح المقاهي لمراجعة الدروس بسلوان
-
13:36
حجر منزلي ومنع للسفر في "أونتاريو" الكندية
-
13:16
تفكيك عصابة متخصصة في السطو على المتاجر
-
12:29
هزة أرضية بقوة 4.3 درجات في إقليم الدريوش
-
12:13
الدفعة الأولى من "الهبة الملكية" تصل إلى لبنان
-
11:02
الاستعداد لصلاة التراويح يوقف أشخاصا بالجديدة
-
10:19
الأطباء الداخليون يعودون إلى الاحتجاج في أكادير
-
09:51
حوض مائي ينهي حياة شابة في نواحي برشيد
السيد الوزير هل تعلم أن حراس الأمن الخاص في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يشتغلون 12ساعة في اليوم بدون تغطية صحية ولا حد الأدنى للأجور على أي تغطية تتحدثون للأسف