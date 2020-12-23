أمكراز يطالب بآليات زجرية للمتهربين من "صندوق الضمان الاجتماعي"

بعدما كان في فوهة بركان بسبب عدم التصريح ببعض الأجراء الذين اشتغلوا ضمن شركة المحاماة التي كان مساهما فيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والانتقادات التي تعرّض لها من لدن النواب والفعاليات الحقوقية، دعا محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى منح الصندوق سالف الذكر آليات زجرية للممتنعين عن التصريح بأجرائهم.
وأكد أمكراز، ضمن مداخلة له اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب خصص لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا الأخير “يقوم بعمل جبار كبير، ويتطلب تقوية له من أجل استخلاص عبر منحه الإمكانيات القانونية المطلوبة من أجل التحصيل والزجر”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته ، في مداخلته خلال الاجتماع سالف الذكر حضره إلى جانبه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة ، إلى أنه “غير ممكن أن نطالب بتحسين وضعية المؤمنين وتحقيق توازن الصندوق دون تعزيز الإمكانيات القانونية والآليات وإلزام من يجب إلزامهم من أجل أداء المستحقات؛ لأن هذا يمكن أن يشكل إشكاليات للصندوق”.
من جهته، أكد عبد اللطيف مرتقي، المدير العام الصندوق بالنيابة، بخصوص المراقبة والتفتيش، أن المغرب انتقل من 45 في المائة سنة 2005 إلى 83 في المائة سنة 2019 في نسبة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، معتبرا أن “هذه القفزة النوعية لم تأت بالعمل الزجري، والذي يجب أن يستمر؛ لأن عددا من المشغلين لا يصرحون، لكن الصندوق اختار أن ينهج سياسة المواكبة للشركات لتبيان أهمية التصريح”.
وأكد مرتقي أن عملية إقناع أرباب العمل بالمنافع التي يخلقها التصريح باعتباره جزءا من الأجر ساهمت في الرفع من نسبة التسجيل، مشيرا إلى أن “التصريح الإجباري عن المرض وما رافقه من تحسين للخدمات جعل الأغلبية تنخرط؛ لكن ما زال أمامنا 17 في المائة من الأجراء لا يتم التصريح بهم”.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام بالنيابة أن الإجراءات التي يقوم بها الصندوق من مواكبة وخدمات القرب والجودة حققت نتائج إيجابية، معتبرا أن “نصوص الضمان الاجتماعي الحالية تشجع على عدم التصريح؛ لأن الجزاءات في حالة عدم التسجيل غير مرتفعة”.
وبالنسبة للتغطية الصحية للمستقلين، أوضح أمكراز أن هناك مشاورات مع جميع الفاعلين في كل قطاع سواء الحكومي أو المهني من التوافق حول الدخل الجزافي وهيئة التواصل التي ستنسق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم التغلب على جميع الإشكالات؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الملك واحترام الأجندة التي حددها.
وتشير المعطيات التي أعلنت عنها الحكومة أن الكلفة المالية لهذا المشروع الملكي تبلغ 13.8 مليارات درهم؛ منها 5.3 مليارات درهم و8.5 مليارات درهم تتكلف الدولة بتمويلها كخصاص منها 4.2 مليار درهم في مشروع قانون المالية.
واش ها خونا اللي مصرحش بالمتخدمين ديالو.
ضحكتيني.
المهم الفقيه اللي نترجاو براكتو دخل للجامع ببلغتو.
أيوا سي امكرار يبدا براسو…
شحال اديال قصوحية الوجه
السلام عليكم
لا تنه عن خلق وتأتى مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم
انتهى
هههه وجهو قاصح هاد السيد خطااار هاد السياسيين عندنا فالتشلهيب
هههههههه إنه الوزير الأعجوبة. كيبيعو القرد ويضحكو على لشراه. هادوك تدابير طبقهوم على راسك هو اللول نتا وصاحبك الرميد.
اذا كان هذا الوزير هو نفسه لم يصرح باجرايه ما معناه ان يطلب اليوم من السلطة التشريعية زحر الاجراء الذين لم يصرحوا باجرايهم
والله ما عرفت شنو نقول على هاد “الوزير”، لا توجد في اللغة العربية كلمات معبرة عن هذا المهزلة.
صحا ضميرك ؟ بدا براسك أنت الأول أيها المسؤول عن القطاع ، المتهربون عن الإشتراكات في الصندوق قاموا بما قمت به أنت كذلك ، فإن كان الجزر بغرامات مالية ، فهذا لا يعوزك يا سيادة الوزير ، كن نموذجا يحتدى به ولا تطبق سياسة عفا الله عمّا سلف .
راه شافو الدولة لي قدوة تهربات منذ مدة من دفع مساهماتها في صندوق التقاعد. حتى الخواص دارو بحالها في صندوق الضمان
آليات زجرية خصك انت لبقيت تحل في فمك وانتقد التطبيع لدار المغرب وأنت مسؤول في الحكومة. والإنتقاد درتيه في قناة شيطانية عفوا إيرانية. الوقت صغارت من ولاو بحال هادوا يتعينوا مسؤولين في الحكومة
الله إعطينا شوية من قصوحية وجه هذا الوزير.. صحيح إلي ختشو ماتو
وماذا بخصوص المسؤولين الذين يقومون بأفعال غير مسؤولة مع الصحافة المعادية للوطن؟ متى سيهربون هربة لايراهم المواطن أبد الآبدين؟
إوا باز وجه شي بعض المسلين مقزدر ما عندهوم هلاش يحشمو.كياكلو مع الذيب ويبكي مع النعجة..هذهي ديال الذيب شخي.
السلام عليكم بالنسبة لي انا فلا مصداقية لك أنت ضد وحدة البلاد وضد المغاربة فكلامك لا قيمة له
وباااااااز أعباد الله ….هذا هو الشفوي….يقولون ما لا يفعلون….
hada israelien?
il dit ce qu il fait pas lui le 1er!!!!