أمكراز يطالب بآليات زجرية للمتهربين من "صندوق الضمان الاجتماعي"

بعدما كان في فوهة بركان بسبب عدم التصريح ببعض الأجراء الذين اشتغلوا ضمن شركة المحاماة التي كان مساهما فيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والانتقادات التي تعرّض لها من لدن النواب والفعاليات الحقوقية، دعا محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، إلى منح الصندوق سالف الذكر آليات زجرية للممتنعين عن التصريح بأجرائهم.

وأكد أمكراز، ضمن مداخلة له اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب خصص لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا الأخير “يقوم بعمل جبار كبير، ويتطلب تقوية له من أجل استخلاص عبر منحه الإمكانيات القانونية المطلوبة من أجل التحصيل والزجر”.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته ، في مداخلته خلال الاجتماع سالف الذكر حضره إلى جانبه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة ، إلى أنه “غير ممكن أن نطالب بتحسين وضعية المؤمنين وتحقيق توازن الصندوق دون تعزيز الإمكانيات القانونية والآليات وإلزام من يجب إلزامهم من أجل أداء المستحقات؛ لأن هذا يمكن أن يشكل إشكاليات للصندوق”.

من جهته، أكد عبد اللطيف مرتقي، المدير العام الصندوق بالنيابة، بخصوص المراقبة والتفتيش، أن المغرب انتقل من 45 في المائة سنة 2005 إلى 83 في المائة سنة 2019 في نسبة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، معتبرا أن “هذه القفزة النوعية لم تأت بالعمل الزجري، والذي يجب أن يستمر؛ لأن عددا من المشغلين لا يصرحون، لكن الصندوق اختار أن ينهج سياسة المواكبة للشركات لتبيان أهمية التصريح”.

وأكد مرتقي أن عملية إقناع أرباب العمل بالمنافع التي يخلقها التصريح باعتباره جزءا من الأجر ساهمت في الرفع من نسبة التسجيل، مشيرا إلى أن “التصريح الإجباري عن المرض وما رافقه من تحسين للخدمات جعل الأغلبية تنخرط؛ لكن ما زال أمامنا 17 في المائة من الأجراء لا يتم التصريح بهم”.

وفي هذا الصدد، أكد المدير العام بالنيابة أن الإجراءات التي يقوم بها الصندوق من مواكبة وخدمات القرب والجودة حققت نتائج إيجابية، معتبرا أن “نصوص الضمان الاجتماعي الحالية تشجع على عدم التصريح؛ لأن الجزاءات في حالة عدم التسجيل غير مرتفعة”.

وبالنسبة للتغطية الصحية للمستقلين، أوضح أمكراز أن هناك مشاورات مع جميع الفاعلين في كل قطاع سواء الحكومي أو المهني من التوافق حول الدخل الجزافي وهيئة التواصل التي ستنسق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم التغلب على جميع الإشكالات؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الملك واحترام الأجندة التي حددها.

وتشير المعطيات التي أعلنت عنها الحكومة أن الكلفة المالية لهذا المشروع الملكي تبلغ 13.8 مليارات درهم؛ منها 5.3 مليارات درهم و8.5 مليارات درهم تتكلف الدولة بتمويلها كخصاص منها 4.2 مليار درهم في مشروع قانون المالية.