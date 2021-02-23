أمناء إقليميون يتخلون عن "البام" في بني ملال

أمناء إقليميون يتخلون عن "البام" في بني ملال
صورة: أرشيف
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 05:18

أعلن خمسة أمناء بجهة بني ملال خنيفرة عن استقالتهم من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما جاء في رسائل موجهة إلى الأمين العام للحزب، توصلت هسبريس بنسخ منها.

وأوضح الأمناء الإقليميون، بكل من بني ملال وخريبكة وخنيفرة وأزيلال والفقيه بنصالح، أن استقالاتهم جاءت على إثر إعفاء عادل بركات، الأمين الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، “لأسباب غير مفهومة”، واصفين الأخير بـ”تفانيه في خدمة مصالح الحزب، جهويا ووطنيا”.

وأفادت مصادر محلية بأن أعضاء المجلس الوطني بالجهة يستعدون لتجميد عضويتهم داخل “البام”، احتجاجا على الوضعية التي يعيشها الحزب بعد إعفاء المنسق الجهوي سالف الذكر.

وأضافت المصادر ذاتها أن حزب “التراكتور” بات يعرف مشاكل تنظيمية بعد إعفاء عادل بركات، الأمين الجهوي ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، قبل أيام، بقرار من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب.

أمناء إقليميون استقالات جماعية جهة بني ملال خنيفرة حزب الأصالة والمعاصرة

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