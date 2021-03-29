الشرطة تطلق الرصاص على صاحب كلب خطير

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي في مدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الاثنين، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك بعدما كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات بسلا قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، غير أنه واجه عنصرين للشرطة بمقاومة عنيفة بعد تحريض كلب تسبب في إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب المذكور، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.