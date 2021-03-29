الشرطة تطلق الرصاص على صاحب كلب خطير

الشرطة تطلق الرصاص على صاحب كلب خطير
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الإثنين 29 مارس 2021 - 12:12

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي في مدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الاثنين، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك بعدما كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات بسلا قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، غير أنه واجه عنصرين للشرطة بمقاومة عنيفة بعد تحريض كلب تسبب في إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب المذكور، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الأمن الوطني السلاح الوظيفي رصاص تحذيري مدينة سلا

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‫تعليقات الزوار

16
  • نعم للحزم
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:20

    الف تحية لهذا الشرطي على شجاعته ….تمنيت لو ان الرصاصة اصابت المجرم و ليس الكلب …لان الكلب الحقيقي في هذه الحالة هو المجرم

    87
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  • روبنسون
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:20

    (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) ما كدنا ننتهي من تحريك قانون مكافحة الكلاب الشرسة حتى استفتحنا بهذا المجرم الخطير، يجب قتل هذه الكلاب ان كانت مسعورة فور القاء القبض على اصحابها

    32
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  • محمد
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:21

    هذا مضحك.
    ان كان الكلب هو الشرس وقام بمهاجمتهم فلما يطلقون النار على الرجل!!

    -74
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  • obliger non champion
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:24

    oui c’est ça j’ai était malgré mon pistolet

    -25
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  • simo
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:27

    خسارة تمنيت لو الرصاصة جات فهداك المجرم اما الحيوان غي ضحية

    33
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  • مغربي
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:27

    قلنا سابقا يجب منع خروج الكلاب إلى الشارع بأي دريعة كانت سواء مرخص لها أو لا .الكلاب مكانها منزل مالكها فقط. .
    هل تنتظر الحكومة حتى يقتل كلب وزيرا أو برلمانيا في الشارع كي تطبق القانون .
    واحد خارج بكلب الناس فالشوارع كلها هاربة .والآخر مخرج جوج كلاب منكر هذا .والحكومة متميزة غير البروسي على الكمامة .أو مخالفة الطوارئ.

    31
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  • hamid
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:27

    اصحاب الكلاب يهددون سلامة المواطنين في جميع المدن المغربية فقد اصبح للكلب مكانة فب القانون المغربي

    28
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  • عبداللطيف
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:29

    مثل هده الكلاب يجب أن تمنع منعا كليا على المغاربة باصدار قانون يجرم و يورط أصحابها لأن استعمالها يتم في عمليات الابتزاز و النهب و السرقة و ترويج الممنوعات.

    11
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  • mohammed
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:29

    يجب اتحاد اجراءات جزرية في حق الأشخاص اللدين يتجولون في الشوارع بكلام شرسة

    6
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  • ناقوس الخطر..
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:30

    ما زال قراء هسبريس يتفاعلون في مقال نشر سابقا حول ضرورة ملحة للقضاء على الكﻻب الشرسة وسن قوانين صارمة ضد مستعمليهم ..! حتى فوجئنا خبر استعمالها ضد اﻻمن !! مزيدا من الصرامة ولو باستعمال حتى الدبابات وطائرات الحربية ضد هؤلاء المافيا .. يجب هدم حتى مكان اختفائهم وسكناهم.

    6
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  • [email protected]
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:30

    المفروض..اطلاق رصاصة على الكلبين..
    الكلب الحيوان…والكلب البشري المجرم….
    نرجوا ذالك….والا…سوف تنهش الكلاب مواطنين وشرطة…الا القابعين في المكاتب….الفاسدين منهم..
    وتحية للشرفاء

    10
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  • الخلعة
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:32

    هذ الظاهرة اصبحت موضى عند بعض الناس وخاصة بعض الانواع كتشبه للذئاب او الثعاليب وكيركبك الخوف ملي ولاو كيطلقوهم بلا سلسلة واما بعض الكلاب لي تيكريسيو بها ياحفيظ ياستار حبذا لو دارو لهم تراخيص لي بغى يربي مثل هذ الكلاب الظالة،…بحال ايلى عندو مكحلة ديال الصيد مممم؟؟؟

    4
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  • أمازيغي باعمراني
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:43

    تحية لرجال الشرطة الشرفاء ، حبذا لو أطلقت رصاصة أخرى في قلب المجرم لترتاح مدينة سلا من هذا المجرم.

    0
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  • عادل بوموجة
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:44

    في نظري مثل هؤلاء المجرمين يجب على الدولة إرسالهم للحدود مع العدو لنجعل منهم مواطنين صالحين بذلك نكون قد ضربنا ثلاثة كلاب بحجرة واحدة البوليزاريو الخرائر والمجرم

    0
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  • مهدي
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:47

    الكلاب غالبا ماتستخدم لأغراض إجرامية،أما حبا في تربية كلب أساسا ليس موجود( واش بقى لينا غير الكلاب) ثقافتنا لاتدل على غير ذلك.حبذا لو الرصاصة كانت للمجرم،أما الكلب لاذنب له ولكنني أتفهم موقف هذا الشرطي لأنني أخاف من الكلاب أيضا فما بالك بهجومها.الله يشافي الشرطة ويااااربي يجازيهم عنا خير بمخاطرتهم ونكران الذات وخصوصا الشرفاء منهم.

    0
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  • kacimi
    الإثنين 29 مارس 2021 - 12:48

    يجب أن تتخذ الجهات المعنية بالأمر الإجراءات الصارمة..
    لأن هذه الظاهرة تفشت واستفحلت في مجتمعنا؛ هناك من يملك كلبا لا لشيئ… إنما لترهيب وتخويف الناس فقط.. ٠

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