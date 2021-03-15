أمن أكادير يحبط محاولة للهجرة والاتجار بالبشر

تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 12 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين، تم خلال الأولى ضبط 7 أشخاص في منطقة خلاء ضواحي مدينة أكادير وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، قبل أن تسفر إجراءات البحث عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي داخل شقة سكنية بالمدينة نفسها وبرفقته 4 مرشحين للهجرة السرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بميناء مدينة أكادير، مكنت من حجز قارب تقليدي مزود بمحركين، بالإضافة إلى كميات من البنزين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي.