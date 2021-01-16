أمن أكادير يوقف متورطين في "الهجرة السرية"

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء الجمعة، ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، خلال عملية أمنية بحي السلام بمدينة أكادير، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، حيث تم ضبطهم يأوون ستة مرشحين للهجرة غير المشروعة داخل منزل بالحي سالف الذكر؛ وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سترتين للنجاة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.