أمن أمستردام يحقق في سلسلة هجمات بالطعن

تحقق الشرطة الهولندية في سلسلة هجمات طعنا في أمستردام، اليوم السبت، أدت إلى مقتل شخص وإصابة 4 بجروح؛ لكنها استبعدت أن تكون لهذه الحوادث علاقة بالإرهاب.

وتم توقيف رجل، يبلغ من العمر 29 عاما، بعد الهجمات التي وقعت في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة في منطقة بها حانات ومطاعم، بالقرب من حي المتاحف، حسب شرطة أمستردام.

وقالت الشرطة نفسها، في بيان، إنها تجري “تحقيقا معمقا في الحوادث المختلفة وملابساتها، وفريق التحقيق، الذي تقوده النيابة العامة، يبقي جميع الخيارات مفتوحة؛ لكن في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات مباشرة تدل على وجود دافع إرهابي”.

وذكرت محطة “إر.تيإل نيوز” أن مستوى التهديد الإرهابي في هولندا لم يتغير بعد هذه الهجمات.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا، في البداية، بوقوع اعتداء بسكين؛ و”لدى وصولها تبين حدوث 4 اعتداءات أخرى مماثلة في المنطقة، مما أسفر عن 5 ضحايا .. أحدهم توفي على الفور؛ بينما تم نقل الآخرين إلى المستشفى”.

وهرع المسعفون إلى مكان الحادث، وحطت مروحيتان طبيتان في حديقة بالقرب من متحف “فان غوغ” الشهير ومتحف “ريكز”.