أمن البرنوصي يوقف خارقين الطوارئ الصحية

أمن البرنوصي يوقف خارقين الطوارئ الصحية
صورة: أرشيف
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 14:11

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، في مدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أندية كرة القدم، في تعريض فتاة للضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بست سيارات كانت متوقفة بالشارع العام بحي “السلام” بمنطقة البرنوصي؛ وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي عملت على توقيف ستة من المشتبه فيهم، علاوة على حجز سلاح أبيض كان بحوزة واحد من الموقوفين.

وقد جرى إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الدار البيضاء الضرب والجرح الوضعية الوبائية حالة الطوارئ الصحية

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‫تعليقات الزوار

2
  • karim
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 14:35

    موضوع رائع وفي غاية الأهمية، حبذا لو تكون هناك مواضيع مماثلة

    2
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  • مغربي
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 14:37

    لماذا لم توقفوا جميع من كانوا مضربين من الأساتذة. رغم تحديهم للدولة وحالة طوارءها .إنها إهانة أن تخاف دولة 40 مليون نسمة أن تدينها منظمات دولية .والتلاميذ يخسرون دروسهم.

    0
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