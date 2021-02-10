الشرطة توقف متورطين في أفعال إجرامية وهمية

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، ثلاثة أشخاص كانوا قد ظهروا في شريط فيديو تم تداوله على تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن محتوى عنيفا يمس بالشعور بالأمن ويهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.

ووفق بلاغ أمني، فإن مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء كانت قد تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع الشريط المنشور، الذي يظهر فيه عدة أشخاص مدججين بأسلحة بيضاء ومرفوقين بكلب من فصيلة شرسة، وهم يتظاهرون بتعريض شخص لاعتداء بالسلاح الأبيض قبل أن يوثقوا لعملية إلقائه في بالوعة للصرف الصحي.

المصدر ذاته أوضح أن الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية أظهرت أن الأمر يتعلق بأفعال إجرامية وهمية، وأن المشتبه فيهم كانوا بصدد توثيق هذا المحتوى الزائف في شكل شريط سينمائي قصير لعرضه على موقع يوتيوب مقابل عائدات مالية على المشاهدات المسجلة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين في تصوير هذه الجرائم الوهمية التي تمس بالشعور بأمن المواطنين.