أمن الحي الحسني يحبط ترويح 7 آلاف "قرقوبي"‎

أمن الحي الحسني يحبط ترويح 7 آلاف "قرقوبي"‎
صورة: هسبريس
الجمعة 26 مارس 2021 - 01:32

صادرت فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن منطقة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، ليلة الخميس-الجمعة، ما يناهز 7 آلاف وحدة من أقراص الهلوسة و14 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وحسب مصدر أمني، فإن العملية تمت بمنطقة سيدي معروف إثر مراقبة لصيقة لمدة أسبوع أفضت إلى توقيف شخصين من كبار مروجي المخدرات، ويتعلق الأمر بشاب ووالده يقطنان بمنطقة درب السلطان.

ويخضع الشخصان الموقوفان لتدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء.

وتأتي هذه العملية بالموازاة مع حملة واسعة لمحاربة ترويج المواد المخدرة، شملت مادة “السيليسيون”، في منطقة ليساسفة، وأدت بدورها إلى توقيف أربعة من كبار مروجي هذه المادة.

أقراص الهلوسة الحراسة النظرية الدار البيضاء فرقة مكافحة المخدرات

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