أمن الدار البيضاء يوقف ممتهنة للتسول الاعتيادي

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال الأربعاء، امرأة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بامتهان التسول الاعتيادي عن طريق التدليس.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها وهي في حالة تلبس بالتظاهر بكونها تنحدر من إحدى الدول العربية وترافق رضيعا لممارسة التسول الاعتيادي بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تكشف عملية تشخيص هويتها بأنها مواطنة مغربية وأنها تصطحب دمية للتحايل على مستعملي الطريق خلال عمليات التسول.

وقد مكنت إجراءات التفتيش والجس الوقائي من العثور بحوزة المشتبه فيها على نسخ من وثائق تعريفية أجنبية في اسم الغير ودمية على شكل رضيع ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.