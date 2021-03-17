أمن الرباط ينفي استخدام العنف لتفريق أساتذة

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، “صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة نظمها أمس الثلاثاء أعضاء تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط”.
وتفنيدا لما يروج، أكدت مصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر الشرطة.
وأضافت: “قد تم رصد مجموعة من حالات التظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، دون تسجيل أية حالات للاستشفاء على خلفية هذا العمل النظامي، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا بشكل مشوب بالتحريف من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني المزعوم”.
وشددت مصالح الأمن الوطني على أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان حرية التنقل بمدينة الرباط، نافية “مزاعم وادعاءات استعمال القوة بشكل مفرط كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع”.
في الجزائر المظاهرات تمر في جو من السلمية و بدون قمع! هل أصبحت الجزائر أحسن من المغرب في حقوق التظاهر ؟ لماذا لا نتحدى الجزائر في هذا الجانب! هل يمكن تكذيب توثيق الكاميرات و الهواتف؟
الاستاذ الي كان تيشهد فالاسعاف نقولو ضرباتو الشمس؟ الاستاذ الي حنكو محلول نقولو تعكل و طاح؟ لكن المقدم الي شانق على استاذ ملقيتش ليها شي تخريجة يلاه فكرو معايا.
ماتناقلته كل وسائل التواصل الاجتماعي كان مفبركا صور ..فيديوهات…بث مباشر…
الاحتجاج ضدالاستبداد والفساد والإفلات من العقاب في نهب المال العام، وفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والهجوم الممنهج على الحريات العامة والحق في التعبير وعلى الحقوق والمكتسبات حق يكفله الدستور ..
كأب تلميد افضل من الوزراة طرد هولاء الاساتدة و تعويضهم في الحال…لانهم لم يحترمو شروط العمل ..الدولة ام تضلم احد اجتزتم المبارة بكل قواكم العقلية و انتم مند البداية تعلمون انه التوضيف بالتعاقد ادن ما ماهده المهزلة ..البارح قبلت و اليوم لا….
لم يحدث أبدا أن تدخلت قوات الأمن بعنف نحن الشعب كدابون
الله يمسخنا وعاش المخزن
الاساتذة يحتجون على قرار سبق وان وافقوا وامضوا عليه.
وزارة الداخلية لها كامل السلطة والحرية في اختيار النوع المناشب من المقاربات لقمع وردع هؤلاء المخالفين للضوابط الاحترازية والبروتوكول الصحي المعمول به.
كون كنتوا كتحتجوا على شي حاجة معقولة انساندوكم!نتوما تاتحتجوا على الترسيم باش ضمنوا راسكم!!
الترسام مشا اوليداتي وعلموكم قبل متنجحوا نتوما قبلتوا تبقاو متعاقدين وحمدوا الله ولي مبقاش عجبوا الحال كين الاف العاطلين باغين الخدمة.
من جهة اخرى الاباء خاصهم يدخلوا على الخط يضغطوا على الوزارة والاكاديميات راهم متراخين بزاف ومزال مبغاو ينوضوا لهاد البراهش راهم عيقوا
المغاربة سيساندون الحكومة إذا طردت هؤلاء الكسالى الذين فرضو على أبناء المغاربة ،بدل أن يخجلو من المستوى الضعيف لتلاميذهم ويشتغلون بجدية تجدهم لايضيعون أي فرصة للغش والسليت والراحة
اذن فهو حلم فقط اذا كانت العين ومارات ليس بحقيقي
انا مستعد لتعويض اي استاذة هذا اساتذة ضسرتهم لوزارة نحن مجازيين مستعديين لتعويض هذا اساتذة او زيدون نتما لباغتو نهار لولاني لتعاقد اشهذا لبسلاة ديال لدراري صغار اللهم احفظ بلادنا من الفتنة
والماء التي سالت في الرباط من رؤوس و وجوه الأساتذة.. من السبب؟ كفاكم كذبا فالجميع يعرف طيبوبة أمننا اثناء تفريق المتظاهرين.. وقد تم استقدام المقدمين وتوجيههم لركل وضرب الأساتذة.. هؤلاء لا صفة ظبطية لهم لتفريق المتظاهرين.. وهذا خرق قانوني يضاف لما سبقه
لقد كانوا يلقون القبض على كل من كانوا يصورون مظاهر العنف ويخضعون هواتفهم للمراقبة ويحذفون كل دليل وتسجيل للعنف الذي تعرض اليه المضريون.
بضراحة قوة الامن كتعامل بكل ديمقراطية و نظامية لتفريق المتظاهرين مقارنة بمجموعة من الدول لكنشاهدو فيها عناصر الامن كستعمل شطط في القوة و الضرب و جرح، بنسبة الامن المعربي التفرقة كانت جد عادية و مليئ بالالتزام و الانضباط و السلمية وحمد لله هادشي لولينا كنشوفو في رجال الامن الوطني و قوة المساعدة ،وهادشي ماجاش غير من فراغ جا عن طريق العمل و تكوين المستمر و دروس في كيفية تدبير و تفريق الديمقراطي للحشود والله ولي توفيق لكتلقوها عناصر القوة العمومية في شكر لهم و المسؤلين ديالهم و جلالة الملك القائد الاعلى لتبنى هاد المقاربة .
إلى صاحبة التعليق(سعاد مجازة)هل فعلا أنت مجازة!!!! وا عجبال مجازة و لم تكتبي حتى تعليق مفهوم و باللغة العربية،إذا كنت فعلا مجازة فأنا أجزم بأني حاصل على 7 شواهد دكتوراه
كذبوا ولو صدقوا ادن الصورة والفيديوات الذي استعمل فيه الضرب والرفس والامن والصفع والسب ضد رجال ونساء التعليم تعود لدولة اليابان وليس المغرب كما تدعي السلطات المغربية التي تزعم تحترم حقوق الانسان وحق التضاهر السلمي والله يلعن الكاذب
هي عنييا غير كيكذبو انا شاهدت بعيني التي ستأكلها الدود ان احد الأمنيين تعامل مع احد المضربين بطريقة لا إنسانية كل المغاربة شاهدوا ذلك حشومة دائما تنفون الحقائق
يوجد فيديوهات على الفايس تبين مدى همجية الجهاز .