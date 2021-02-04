أمن السراغنة يوقف أستاذا للتحرش بقاصرين

أمن السراغنة يوقف أستاذا للتحرش بقاصرين
صورة: أرشيف
الخميس 4 فبراير 2021 - 18:13

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة، الأربعاء، بحثا قضائيا مع أستاذ للتعليم الابتدائي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصرين وهتك العرض والتحرش الجنسي.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة قلعة السراغنة قد توصلت بشكايات من أولياء أمور ثماني تلميذات، يتهمون المشتبه فيه بالتغرير بالضحايا والتحرش الجنسي وهتك العرض، وفق مضمون بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وللتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لهذا الشخص، الذي يبلغ من العمر 44 سنة، أخضعت مصالح الأمن، بأمر من النيابة العامة المختصة، الضحايا المفترضات لخبرة طبية.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث التمهيدي للتحقق من المنسوب إليه والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أستاذ للتعليم الابتدائي التغرير بقاصر الشرطة القضائية بقلعة السراغنة هتك العرض والتحرش الجنسي

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