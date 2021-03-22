أمن الصويرة يوقف ثلاثة مروجين للمخدرات

فتحت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية الصويرة، الإثنين، تحقيقا تفصيليا مع 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة أوقفت الأشخاص المعنيين، منهم واحد موضوع مذكرات بحث وطنية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا التنسيق الأمني مكن من حجز حوالي 160 غراما من مخدر “الكوكايين” بسيارة قادمة من إحدى مدن الشمال.

وقاد التحقيق مع سائق السيارة إلى توقيف مروج آخر كان ينتظر تسلم هذه الكمية من “الكوكايين”، وأسفرت عملية تفتيش منزله عن العثور على كمية أخرى من المخدرات.

وفي عملية موازية، تمت مداهمة منزل آخر بتجزئة تافوكت دل عليه الموقوف الثاني، أسفرت عن حجز حوالي 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.