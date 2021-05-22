أمن الصويرة يوقف مروجين للمخدرات بالإقليم 

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، السبت، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية تمت على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكن من ضبط المشتبه فيهما بالجماعة القروية “بيركوات”، إقليم الصويرة، متلبسين بحيازة مخدرات كانت على متن سيارة نفعية.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على 468 كيلوغراما من مخدر “الكيف”، و75 كيلوغراما من مادة “طابا”، و5 كيلوغرامات من مخدر “الشيرا”، بالإضافة إلى أربعة أسلحة بيضاء وكيس يضم كميات من الأحجار يشتبه في استخدامها في مقاومة إجراءات الضبط والتوقيف.

ولضرورة البحث والتقديم أمام العدالة، تم إيداع المشتبه فيهما، اللذين يبلغان من العمر 26 و41 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.