أمن الفقيه بن صالح يوقف "خارقي الطوارئ"

أمن الفقيه بن صالح يوقف "خارقي الطوارئ"
صورة: أرشيف
الإثنين 19 أبريل 2021 - 17:21

أوقفت المصالح الأمنية في الفقيه بن صالح، ليلة الأحد/ الإثنين، خلال حملات أمنية متفرقة وسط أحياء المدينة، 85 شخصا، من ضمنهم 25 قاصرا، وذلك جراء خرقهم حالة الطوارئ الصحية.

وذكرت مصادر هسبريس أن جل الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و22 سنة، وقد عملت المصالح الأمنية على تحرير مخالفات في حقهم، بسبب خرقهم حالة الطوارئ الصحية المعلنة من طرف الحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح نفسها أوقفت خلال اليومين السابقين ما يناهز 120 شخصا بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن حوالي النصف منهم قاصرون.

كما تمكنت مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بسبت أولاد النمة من توقيف حوالي 50 شخصا ليلة الأحد- الإثنين.

وبلغ عدد الموقوفين بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية بسبت أولاد النمة منذ ثاني يوم من رمضان ما يقارب 180 شخصا، تم تحرير مخالفات في حق البالغين منهم، فيما جرى تنبيه أولياء القاصرين لاحترام إجراءات الحجر الصحي.

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