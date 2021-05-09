أمن القصر الكبير يتصدى لترويج المخدرات القوية

تمكنت فرقة الأبحاث، التابعة لمصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير، بعد عملية ترصد، من توقيف شخصين يشتبه بترويجهما للمخدرات القوية.

ويتعلق الأمر بـ”ع. ط”، وهو من ذوي السوابق القضائية في تجارة المخدرات القوية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، و”م. ع”، الملقب بـ”حيما”، وهو أيضا من ذوي السوابق العديدة.

عملية توقيف المشتبه بهما تمت بحي لالة العالية وسط المدينة، بعد ضبطهما متلبسين بحيازة 27 غراما من مخدر الكوكايين وميزان إلكتروني وثلاثة هواتف نقالة، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 1700 درهم متحصل عليه من تجارة الممنوعات.

وقد تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية للتحقيق معهما وتقديمهما للعدالة.