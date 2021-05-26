أمن القصر الكبير يوقف متورطا في تجارة الممنوعات

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية، مساء الثلاثاء بحي النهضة بالقصر الكبير، من توقيف شخص من ذوي السوابق في تجارة الممنوعات.

وأسفرت عملية تفتيش منزل المعني “م.ب”، وهو من مواليد 1961، عن حجز حوالي 90 قرصا طبيا من ثلاثة أنواع مختلفة، و180 غراما من مخدر الشيرا مجزأة على شكل قطع معدة للبيع، وهاتف نقال مع مبلغ مالي محصل من تجارته.

وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار التحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.