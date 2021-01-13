شرطة القنيطرة تفكك شبكة للهجرة غير المشروعة

شرطة القنيطرة تفكك شبكة للهجرة غير المشروعة
صورة: و.م.ع
الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:49

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، من إجهاض عملية للهجرة السرية وتوقيف 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و58 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة و الاتجار بالبشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف 2 من المشتبه فيهم خلال عملية أمنية بحي “الفوارات” بالقنيطرة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى توقيف 3 من شركائهما بمنطقة “صالح الرشيد”، الواقعة بضواحي المدينة، علاوة على ضبط 41 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم 3 نساء وقاصر ومواطن من جنسية عربية، داخل مسكن عشوائي بالمنطقة نفسها.

وأضاف المصدر أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز سيارة خفيفة ودراجة نارية ثلاثية العجلات ومحرك بحري، ومجموعة من سترات النجاة، علاوة على لائحة تتضمن أسماء المرشحين للهجرة السرية والمبالغ المالية التي تم دفعها للمنظمين، فضلا عن حجز 7 حاويات تضم 300 لتر من المحروقات ومبلغ مالي قدره 20 ألف درهم؛ يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الـ5 والمرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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