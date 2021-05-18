أمن القنيطرة يوقف متورطين في "الهجرة السرية"

أمن القنيطرة يوقف متورطين في "الهجرة السرية"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 15:12

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وتم توقيف المشتبه بهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية عند المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة في اتجاه طنجة، وهم في حالة تلبس بخفر ثلاثة عشر مرشحا للهجرة غير النظامية على متن سيارة نفعية للنقل المشترك بغرض تهريبهم سرا نحو أوروبا، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى، وفق المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في تنظيم الهجرة غير النظامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة لإجراءات البحث والاستماع لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهجيرهم بطريقة غير نظامية.

الاتجار بالبشر القنيطرة الهجرة غير الشرعية طنجة

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‫تعليقات الزوار

1
  • بزاف هادشب
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 15:16

    واش هاد المخزن عندنا عاد كيسولوا على الظروف… راه الدولة هي لي كتلعب بالشعب وعندها غي زايد

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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