أمن القنيطرة يوقف متورطين في "الهجرة السرية"

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في الاتجار بالبشر وتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وتم توقيف المشتبه بهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية عند المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة في اتجاه طنجة، وهم في حالة تلبس بخفر ثلاثة عشر مرشحا للهجرة غير النظامية على متن سيارة نفعية للنقل المشترك بغرض تهريبهم سرا نحو أوروبا، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى، وفق المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في تنظيم الهجرة غير النظامية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة لإجراءات البحث والاستماع لتحديد ظروف وملابسات محاولة تهجيرهم بطريقة غير نظامية.