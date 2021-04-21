أمن الناظور يحارب الإجرام في مدينة أزغنغان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالناظور من توقيف شخصين من المبحوث عنهما في قضايا تتعلق بالسرقة باستعمال العنف والقوة بجماعة أزغنغان.

وفي السياق ذاته، مكنت عملية أخرى للشرطة القضائية من توقيف أحد تجار المخدرات بأحد أحياء الجماعة سالفة الذكر في حالة تلبس بحيازة وترويج “الشيرا”، تبين أنه كان مبحوثا عنه من أجل الاتجار بالأقراص المهلوسة.

يأتي التحرك الأمني في إطار محاربة مختلف أشكال الجريمة في الجماعة ذاتها، خاصة بعد توارد شكايات عن تعرض عدد من منازل الجالية المقيمة بالخارج للسرقة من طرف مجهولين.

يذكر أن حملات أمنية سابقة مكنت من توقيف عدد من المشتبه في ارتكابهم أعمال السرقة والتجارة في مختلف أنواع المخدرات بالجماعة ذاتها.