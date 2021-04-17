محجوزات تقارب 5 أطنان من المخدرات في الناظور

عرضت المنطقة الإقليمية لأمن الناظور، السبت، محجوزات تقارب 5 أطنان من المخدرات، جرى ضبطها أمس الجمعة في عملية مشتركة مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”.

وقدرت الكمية المحجوزة من المخدرات التي جرى ضبطها بجماعة بني سيدال لوطا، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، بأربعة أطنان و779 كيلوغراما من مخدر الشيرا، معدة على شكل رزم.

ومكنت العملية ذاتها من توقيف مشتبه به، وحجز 3 سيارات نفعية تبين أنها تحمل لوحات ترقيم مزورة كانت تستعمل لنقل كميات المخدرات المحجوزة. وتم وضع المشتبه به في هذه العملية تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه لتحديد هويات باقي المتورطين.

وتأتي العملية المشتركة بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار محاربة المصالح الأمنية لمختلف أشكال التهريب الدولي للمخدرات.