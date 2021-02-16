الشرطة توقف متورطين في تزوير شهادات مدرسية

الشرطة توقف متورطين في تزوير شهادات مدرسية
صورة: أرشيف
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 23:19

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع شهادات دراسية مزورة، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن توقيف صاحب الإعلان وهو في حالة تلبس بمحاولة ترويج هذه الوثائق التعليمية المزورة.

كما مكنت الأبحاث المتواصلة في هذه القضية من توقيف شريكه في هذا النشاط الإجرامي، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزليهما بمدينة الدار البيضاء عن حجز مجموعة من الشواهد الدراسية المزورة وآلة متطورة لصناعة الأختام و16 ختما مزورا يخص العديد من الإدارات العمومية، علاوة على حاسوب محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الدار البيضاء برشيد توقيف شهادات مزورة

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