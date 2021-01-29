أمن تطوان يوقف 7 أشخاص في قضية اختفاء طفل

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأربعاء والخميس، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة، أحدهم مبحوث عنه وطنيا من أجل الاختطاف والاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة تطوان قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخص يتهم فيها المشتبه فيهم باختطاف ابنه والمطالبة بفدية مالية، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هويات ستة من بين المعنيين بالأمر وتوقيفهم بكل من تطوان ومارتيل، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن إجراءات البحث أظهرت أن سبب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية هو تصفية للحسابات بين شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك قبل أن يتم تحديد مكان احتجاز الضحية بداخل أحد المركبات السياحية المحلية ويتم توقيفه بدوره، للاشتباه في تورطه في قضايا المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم السبعة، بمن فيهم الضحية المفترض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.