أمن سطات يفكك عصابة مختصة في السرقة

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، مساء الأربعاء، في وضع حد لنشاط أفراد عصابة مختصة في السرقة، بعد توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و21 سنة، للاشتباه بتورطهم في أنشطة شبكة إجرامية متخصصة في السرقات باستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضحت مصادر هسبريس بأن مصلحة الشرطة القضائية بسطات، كانت قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية بشأن شكايات السرقة بالخطف، وهو ما مكن من تشخيص هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، فضلا عن حجز جزء كبير من متحصلات هذه السرقات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين تحت المراقبة، في حين جرى وضع المشتبه فيهما البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، قبل عرضهم على سلطة الملاءمة لاتخاذ القرار القانوني في حقهم.