أمن طنجة يوقف شابا بتهمة ترويج المخدرات

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمحطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعداده للمغادرة على متن القطار صوب مدينة فاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على 720 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

يذكر أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية من لدن المصالح الأمنية المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.