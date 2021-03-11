أمن طنجة يوقف متورطا في التهريب الدولي

أوقفت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، زوال الأربعاء، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارته النفعية عن حجز 1260 قرصا مخدرا من نوع “Tramadol” وأقراص طبية مخدرة أخرى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.