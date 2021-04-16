أمن فاس يحتفي بطفل محب لمهنة الشرطة

أمن فاس يحتفي بطفل محب لمهنة الشرطة
صورة: هسبريس
الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:15

تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بتدعيم انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها المجتمعي، خصصت ولاية أمن فاس، الجمعة، استقبالا رمزيا على شرف الطفل محمد يزيد، البالغ من العمر أربع سنوات، الذي عبر عن تعلقه بمهنة الشرطة ورغبته في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

ووفقا لما أفاد به هسبريس مصدر أمني، فقد أشرف والي أمن فاس على هذا الاستقبال، وذلك بحضور أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي وأولياء أمور الطفل المحتفى به، مبرزا أنه تم خلال الاستقبال منح الطفل محمد يزيد زيا وظيفيا متكاملا خاصا بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراته وبصنفيه الشتوي والصيفي.

وأفاد مصدر هسبريس بأنه بالإضافة إلى ذلك، منحت للطفل المحتفى به لوحة إلكترونية خاصة بالتعلم لفائدة الصغار، كما تم تمكينه بالمناسبة من زيارة مجموعة من مرافق ولاية الأمن والقيام بجولة رفقة عناصر الشرطة، قبل التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات.

المصدر ذاته أضاف أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع، تأتي في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

الزي الرسمي للشرطة المديرية العامة للأمن الوطني مهنة الشرطة ولاية أمن فاس

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‫تعليقات الزوار

2
  • لو سمحت
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:27

    هذه بادرة جيدة والتفاتة رائعة من طرف رجال الامن ازاء الاطفال، شكرا لكل من يساهم في ادخال الفرحة والابتسامة على الطفولة البريئة، رمضانكم مبارك وايامكم تتبارك.

    8
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  • عزيز داودي
    الجمعة 16 أبريل 2021 - 23:30

    شخصيا اعتقد يجب تربية الابناء على حب التعليم من اجل الابتكار ….و فتح امامهم آفاق تعليم مواد التكنولوجيا والمعلوميات ..

    اما غسل دماغهم بمهن الامن..فهدا يقيد افاقهم واحلامهم ويشتت كل ماله علاقة بالبحث في مهن الغد…التي الاجيال بحاجة اليها….

    9
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