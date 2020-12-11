أمن فاس يفكك شبكة للتزوير والاتجار في البشر

أمن فاس يفكك شبكة للتزوير والاتجار في البشر
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:20

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأربعاء، من توقيف 12 شخصا؛ من بينهم 8 مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بحيازة شهادات دراسية مزورة تسلمها من أحد المعاهد الخاصة بمدينة فاس، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هويات باقي المشتبه فيهم وتوقيفهم، موردا أنه اتضح أن أعضاء هذه الشبكة يعملون على توفير وثائق وشهادات مزورة لفائدة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بمقابل مادي، قصد استعمالها في إنجاز ملفات الحصول على شواهد الإقامة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يوضح المصدر ذاته، عن حجز شواهد دراسية مزورة وملفات خاصة بالحصول على شهادة الإقامة ووثائق تعريفية في اسم الغير وهواتف وأجهزة حاسوب وطابعات، علاوة على سيارتين خفيفتين و150 قنينة من المشروبات الكحولية ومبالغ مالية يفوق مجموعها 137 ألف درهم.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، يضيف مصدر الجريدة.

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‫تعليقات الزوار

1
  • فهم تسطى
    11 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    اتضح أن أعضاء هذه الشبكة يعملون على توفير وثائق وشهادات مزورة لفائدة مواطنين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بمقابل مادي، قصد استعمالها في إنجاز ملفات الحصول على شواهد الإقامة. لوكانو مغاربة في إحدى الدول الافريقية وقاموا بهذا العمل لأعدموا فوراا . يجب على السلطات أن تحقق في هويات الاشخاص الاوائل الذين إستعملوا تلك الوثائق وإستعملوها في الاقامة او الحصول على منصب عمل .

    2
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