أمن فاس يوقف متورطين في النصب والاحتيال

أمن فاس يوقف متورطين في النصب والاحتيال
صورة: و.م.ع
السبت 9 يناير 2021 - 10:14

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، في عمليات أمنية متزامنة بكل من فاس ومكناس، حيث كشفت عمليات التنقيط المنجزة أن أحد الموقوفين يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في قضية تتعلق بالنصب واستعمال وثائق مزورة للاحتيال على شركات بيع السيارات الجديدة، وفق ما أورده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته فإن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز معدات معلوماتية وآلة للطباعة يشتبه في استخدامها لأغراض التزوير، ومجموعة من الطوابع المزيفة وسندات هوية ووثائق ملكية السيارات، فضلا عن سيارة يشتبه في كونها تحمل وثائق وسندات ملكية مزورة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كل المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.

الأمن الوطني النصب والاحتيال عصابة فاس

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‫تعليقات الزوار

3
  • حزين
    السبت 9 يناير 2021 - 10:57

    العصابة الكبيرة هي اللي شوهة مدينة الدار البيضاء. واللي شادة بزمام الأمور في الصفقات. واللي رجعاتنا للوراء. والله قلبي حزين وانا كنشوف مجهوداتنا ورزقنا كياكلوه الشلاهبية
    حسبنا الله ونعم الوكيل

    2
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  • raachiid
    السبت 9 يناير 2021 - 11:01

    سوف نرى في الأيام المقبلة اكثر من هذا مع خنقة الاقتصاد وعدم توفر مناصب الشغل وتشديد وتمديد حالة الطوارئ دون وجه حق يدخلون الشعب المغربي على الساعة السابعة مساء اي الثامنة بتوقيت العثماني يدخلونه كالدجاج دون حساب ولا دراسة مسبقة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حزب النذالة بعتم دينكم بعرض من الدنيا

    3
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  • سباتة
    السبت 9 يناير 2021 - 11:06

    أصبحت ضاهرة الاتجار في السيارات المسروقة يعاني منها المواطن أمام أنضار السلطات و من يتستر عنهم

    0
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