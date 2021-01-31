أمن مراكش يحيل مبحوثا عنه على النيابة العامة

أمن مراكش يحيل مبحوثا عنه على النيابة العامة
صورة: هسبريس
الأحد 31 يناير 2021 - 15:28

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخصا يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار بالمخدرات.

وجاء توقيف الشخص المعني بعدما نصبت عناصر الأمن بمراكش كمينا أمنيا له، وبأمر من النيابة العامة تم إخضاع منزله للتفتيش، حسب مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش القانوني التي أخضع لها منزل الموقوف أسفرت عن حجز حوالي 280 لترا من مسكر ماء الحياة، معبأة داخل أكياس بلاستيكية لبيعها.

النيابة العامة‎ ترويج المخدرات توقيف مراكش

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
شاب يقاوم السيدا والسرطان
الأحد 31 يناير 2021 - 15:59

شاب يقاوم السيدا والسرطان

صوت وصورة
إدانة ناشط حقوقي بالحبس
الأحد 31 يناير 2021 - 13:21

إدانة ناشط حقوقي بالحبس

صوت وصورة
نقوش مغارة الجمل نواحي بركان
الأحد 31 يناير 2021 - 10:41

نقوش مغارة الجمل نواحي بركان

صوت وصورة
لمكيمل بعد طوندونس
السبت 30 يناير 2021 - 22:16

لمكيمل بعد طوندونس

صوت وصورة
مصنع يحترق في عين عتيق
السبت 30 يناير 2021 - 21:59

مصنع يحترق في عين عتيق

صوت وصورة
بدون عنوان: سفر العطش
السبت 30 يناير 2021 - 21:55

بدون عنوان: سفر العطش