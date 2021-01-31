أمن مراكش يحيل مبحوثا عنه على النيابة العامة

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، شخصا يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار بالمخدرات.

وجاء توقيف الشخص المعني بعدما نصبت عناصر الأمن بمراكش كمينا أمنيا له، وبأمر من النيابة العامة تم إخضاع منزله للتفتيش، حسب مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش القانوني التي أخضع لها منزل الموقوف أسفرت عن حجز حوالي 280 لترا من مسكر ماء الحياة، معبأة داخل أكياس بلاستيكية لبيعها.