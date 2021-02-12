أمن مراكش يعثر على فتاة بيضاوية مختفية

حددت فرقة من الشرطة السياحية بولاية أمن مراكش، الخميس، المكان الذي توجد به فتاة قاصر مختفية، ليتم تسليمها لأفراد أسرتها بالدار البيضاء.

وأوضحت مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش أن هذه الفرقة تمكنت من الوصول إلى الفتاة التي تبلغ من العمر 12 سنة إثر شكاية تقدمت بها عائلتها يوم الأربعاء الماضي، لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، حول مغادرتها منزل العائلة بحي سيدي مومن.

وأضافتّ المصادر نفسها: “تم تعميم البحث على الصعيد الوطني عن الطفلة المصرح باختفائها، وتفاعلت فرقة الشرطة السياحية بمراكش معه بسرعة، ما مكن من العثور عليها بمجرد وصولها على متن رحلة بواسطة القطار إلى محطة مراكش”.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات مازالت متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء تغيب هذه الطفلة عن بيت العائلة.