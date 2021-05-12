أمن مراكش ينهي مغامرة مروج مخدرات وخمور

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بمراكش، الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف كان يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث من أجل الجرم نفسه، صادرة عن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن توقيف المعني تم مباشرة بعد قدومه إلى مدينة مراكش لعلاج جرح أصيب به أسفل بطنه، إثر شجار نشب بينه وبين غريم له بمدينة قلعة السراغنة.

وفضل الموقوف الانتقال إلى المدينة الحمراء لتلقي العلاج تفاديا للوقوع في قبضة مصالح الأمن بالمنطقة الأمنية بمدينة السراغنة، لكنه وقع في يد شرطة مراكش.

وفتحت عناصر الدائرة الأمنية السابعة بولاية أمن مراكش بحثا تمهيديا في هذه النازلة، كشف أن الشخص ذاته موضوع مذكرات بحث، فتمت إحالته على مصلحة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة، قصد إتمام إجراءات التحقيق والتقديم أمام للعدالة.