أمن مراكش يوقف مهاجرا لترويج المخدرات الصلبة

أوقفت الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بمراكش، الثلاثاء، مهاجرا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات الصلبة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية تمت على إثر كمين أمني محكم نصب على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والأمير مولاي رشيد، مكن من وضع حد للنشاط غير المشروع لهذا المهاجر.

وقد تم ضبط الموقوف متلبسا بحيازة 60 لفافة من مخدر الكوكايين، أقر بالعمل على ترويجها، وأسفر تفتيش محل سكناه عن العثور على كمية إضافية من المخدر نفسه، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 45 غراما. كما تم حجز دراجة نارية كان يمتطيها الشخص المعني لحظة توقيفه.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم، فيما يبقى البحث متواصلا من أجل الوصول إلى أشخاص آخرين محتملين على صلة بهذه القضية.