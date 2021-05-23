أمهات ينتظرن مصير أبناءهن "الحرّاكة" بعد ولوج مدينة سبتة المحتلة

على أمل التوصل بأخبار عن أبنائها الذين دخلوا إلى سبتة المحتلة ولم يعودوا، انتقلت عائلات من مدن قريبة من الفنيدق إلى المعبر الحدودي “باب الديوانة”، بعد مرور أيام على “النزوح الجماعي” لعدد من “الحرّاكة” إلى الثغر المحتل.
وعاد الهدوء إلى المعابر الحدودية بين سبتة المحتلة والفنيدق، بعد نشر تعزيزات أمنية مكثفة على مستوى الحاجز الحدودي البحري، بينما تواصل سلطات سبتة عملية الترحيل التي شملت ما يقرب من 6600 شخص إلى حدود أمس السبت.
وطيلة الأيام الأربعة الماضية، تنقلت عائلات وأسر إلى المعبر الحدودي “باب الديوانة” للاستفسار حول مصير أبنائها، حيث هناك من خرجوا من المدرسة وذهبوا مباشرة إلى الحدود صحبة بعض الأصدقاء بعدما شاهدوا على مواقع التواصل الاجتماعي الحدود وهي تستقبل أفواجا من المهاجرين “السريين”.
وأظهرت شرائط فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأطفال الذين وصلوا إلى سبتة وهم يفترشون الأرض وظلوا لساعات بدون أكل ولا شراب، وأفراد من الشرطة الإسبانية يحرسونهم.
وفور بدء إرجاع عدد من “الحرّاكة” الذين اقتحموا الحدود خلال ليلة الاثنين الماضي، تجمهرت نساء بالقرب من “باب الديوانة” للتعرف على أبنائها، بينما لا يُعرف ما إذا كانت هذه الشرائح تنتمي إلى مدن قريبة من الفنيدق أم إنها قدمت من مدن بعيدة.
وتروي امرأة من مدينة الفنيدق أن ابنها البالغ من العمر 15 عامًا دخل سبتة المحتلة ولا تعرف إلى حدود اللحظة مصيره، وهناك عشرات النسوة ينتظرن أخبارا مفرحة عن ذويهن، تلاميذ وطلاب قدموا من مدن تطوان، مارتيل، المضيق للعبور إلى سبتة المحتلة.
وتشير التقديرات إلى أن غالبية الأطفال الذين وصلوا إلى سبتة هم تلاميذ تركوا قاعات الدراسة، جاء كثير منهم بمفردهم وعبر آخرون الحدود مع الأصدقاء أو الأشقاء الأكبر سنًا، فيما الغالبية العظمى من الأولاد أو المراهقين يوجدون في أوائل العشرينات من العمر.
ووصل معظم هؤلاء المهاجرين عن طريق السباحة، وآخرون على متن قوارب مطاطية. وتشير مصادر حكومية إلى أن العدد الإجمالي من القاصرين المغاربة الذين بلغوا سبتة يبلغ حوالي 1500.
الله يوقف مع جميع المغاربة يا ربي تسترهم بسترك يا أرحم الراحمين
بعد أن تم تعزيز المعابر الحدودية؟!
واش هاد الدولة كضحك على شعب ولا كتفلا على راصها راه هي لي فتحاتلهوم الحدود او هي لي سدات الحدود هذا راه نفاق الشعب او ما يسمى (كبش الفداء هو الشعب) قمة الحقارة وقمت القذارة ولا مسؤلية تستغل إنسان في مصالح سياسية هو عن غننا عنها…!!! الحمد لله ربي كبير او غادي ينصر كل مظلوم… ونعم بالله العلي العظيم.
اين الأمهات والآباء هذا مجرد اسم فقط الأمهات الحقيقيات انقرظن منذ مدة طويلة أما الآن هناك آباء يتسكعون وراء النساء في الشوارع وهناك أمهات متبرجات الزواق في الوجه ونتف الحواجب ولباس غير أخلاقي ولا يهتمن باولادهم أولد وطلق الشارع آباء وأمهات آخر الزمان قوم لا يخجلون من أنفسهم
والله العظيم تبقاوا فيا غير الامهات… الله إسمح انا من الوالدين …. اقول للشباب الطائش : اتقوا الله في امهاتكم …
يرسلونهم لانهم قاصرين ويشتكون ومنهم من تجده لا يدخل بيت عائلته لايام
عجيب امر هذا القوم
فليتوجه إذا هؤلاء الأمهات إلى الحكومة المغربية لتفيدهن بمصير ابناءهن.
بعض القاصرين مع كامل الأسف لا يريدون مقاعد في المدرسة ولا تعلم حرفة أو صنعة بل يريدون الوصول إلى أوروبا بأي ثمن حتى لو ناموا في الشوارع و اغتصبوا، يعتقدون أنهم سيستفيدون من وضعهم كقاصرين في الملاجئ لا يعرفون عدد الضحايا مقابل عدد المحظوظين، مع كامل الأسف بعض الأسر دفعوا بأبنائهم عن قصد أو غير قصد لهذا الجحيم، تتحمل الدولة جزءا من المسؤولية لكن المسؤولية الكبرى تتحملها الأسرة ” ولد و طلق للزنقة تربي”
اريد ان اعرف ، ماذا عاش هذا القاصر ؟ في كم مشروع فشل ؟ في كم تجربة حياتية فشل ؟ حتى يهرع الى البحر بحتا عن مكان افضل ، انتم السبب ايها الاباء ، بفشلكم و احباطكم ، انتم من يرددون عبارات الاحباط و التذمر ، انتم من انعدمت فيكم الايجابية ، فغرستم فيهم ان لا فائدة ترجى من العيش في المغرب و هذا غير صحيح البتة .
الاباء هم القاصرون ، كيف يخرج اببنك عن طوعك و يسافر الى دولة اخرى بطريقة غير قانونية ، بالله عليكم لا تخبروني بانه الفقر و الحرمان ، ما علاقة الفقر بطاعة الوالدين ،؟ و ما دخل الدولة اذا كان الاباء لم يحسنوا تربية ابنائهم ، و الله لن اخرج من بلدي بتلك الطريقة و اظهر في تلك الصور البئيسة اعضعض على كسرة خبز ، واقفا علي احد بني الاصفر ببندقيتة .