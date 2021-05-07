أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس

أمير الكويت يبعث رسالة إلى الملك محمد السادس
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 7 ماي 2021 - 18:05

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية إلى الملك محمد السادس، “تتصل بالوشائج والأواصر التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز الترابط المتين القائم بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة”.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، قام بتسليم الرسالة إلى الأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن تسليم الرسالة جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الكويتي، الجمعة، إلى العاصمة الرباط.

وحضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعن الجانب الكويتي عبد اللطيف علي عبد الله صالح اليحيا، سفير دولة الكويت بالمغرب، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، مدير شؤون مكتب وزير الخارجية.

أمير الكويت الأمير مولاي رشيد العلاقات المغربية الكويتية الملك محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

1
  • حداوي مغربي مغربي
    الجمعة 7 ماي 2021 - 18:15

    اتمنى ان يكون الأمر يتعلق بفتح قنصلية باقاليمنا الجنوبية أن شاء الله…

    26
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